SSC đề nghị Vĩnh Hoàn nộp báo cáo tài chính quý 3/2023 đúng quy định

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo nhận được công văn của UBCK về việc gia hạn nộp BCTC quý 3/2023.

Trước đó vào ngày 27/10, VHC đã có công văn giử Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) về việc xin gia hạn nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý quý 3/2023.

Nguyên nhân là do Vĩnh Hoàn và các công ty con phải tiếp đoàn kiểm tra của Bộ thương mại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023 cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Vì lý do này nên VHC không kịp lập báo cáo tài chính quý 3/2023 theo đúng thời gian quy định. Công ty xin được gia hạn nộp và công bố thông tin báo cáo tài chính quý 32023 (báo cáo riêng và họp nhất) chậm nhất vào ngày 15/11/2023

Ngay sau khi nhận được đề nghị gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính quý 3/2023 của VHC, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức cho biết những lý do mà Vĩnh Hoàn nêu ra không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin vì lý do bất khả kháng.

Do đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty Vĩnh Hoàn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố, tính tới ngày 31/10, chỉ có 4 doanh nghiệp chưa nộp Báo cáo tài chính quý III/2023 gồm CTCP Vĩnh Hoàn, CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG), CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC) và CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF).

“Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhắc nhở và đề nghị các công ty này khẩn trương công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 theo đúng quy định pháp luật hiện hành”.

Trong báo cáo mới nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC), VCSC cho biết đã tham dự ĐHĐCĐ của Vĩnh Hoàn tại Đồng Tháp ngày 12/05/2023. Đại hội tập trung thảo luận triển vọng kinh doanh trong năm 2023 của công ty cũng như định hướng chiến lược của công ty cho giai đoạn 2023 – 2025.

Trong năm 2023, ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (-13% YoY) và LNST đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-43% YoY). Theo ban lãnh đạo, nhu cầu phi lê cá thấp trên thị trường toàn cầu và giá thức ăn chăn nuôi (cụ thể là đậu nành và bắp ngô) tăng trong thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng lợi nhuận của VHC trong giai đoạn 2023-2024. Kế hoạch doanh thu và LNST tương ứng 103% và 80% dự báo cả năm của chúng tôi.

Về phương án cổ tức tiền mặt năm 2023: 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 3,4%) so với dự báo của chúng tôi là 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,5%). Ngày thanh toán sẽ do HĐQT quyết định.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.945,27 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ (7.493,88 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ - cùng kỳ đạt 1.355 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 631,4 tỷ đồng, giảm 52,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ VHC, lợi nhuận giảm mạnh là do sản lượng bán và giá bán giảm.

Trong năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng.



Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn hoàn thành 63,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Chốt phiên ngày 7/11, giá cổ phiếu VHC giảm 2,30% xuống xuống 67.900 đồng/cổ phiếu và tăng gần 8% trong 5 ngày qua.