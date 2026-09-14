Startup công nghệ Việt tham gia sản xuất xe điện, kiến tạo giải pháp di chuyển xanh
HHoàng Anh
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Startup công nghệ Việt- AVES xác định di chuyển xanh, thông minh là hướng phát triển trọng tâm, qua đó kết nối nhiều năng lực công nghệ, từ cơ khí, điện- điện tử đến AI, IoT và dữ liệu, nhằm tạo ra những giải pháp, sản phẩm phù hợp với xu hướng giao thông thông minh và chuyển đổi xanh...
Ngày 14/9/2026, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh
AVES công bố định hướng phát triển, đặt trọng tâm vào công nghệ và di chuyển thông minh, xanh.
Với ba trụ cột gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và
thiết bị thông minh IoT, startup công nghệ mới này đang xây dựng đội ngũ, chuẩn
bị nhà máy và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng
Yên, hướng tới cho ra đời những sản phẩm đầu tiên vào năm 2027.
Startup công nghệ AVES vừa ra đời đặt mục tiêu đưa công nghệ Việt
vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ các giải pháp di chuyển
thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng. Startup công nghệ
Việt kỳ vọng tạo ra những sản phẩm không chỉ thuận tiện, hiện đại mà còn góp phần
thúc đẩy cách di chuyển bền vững hơn cho cộng đồng.
Ông Lê Hoàng Long, Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc Khối Thương mại
AVES, cho biết doanh nghiệp bắt đầu từ một mong muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ thực
sự hữu ích, giúp việc di chuyển của người dùng thuận tiện hơn và phù hợp hơn với
cuộc sống hiện đại.
Chúng tôi đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất, với mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện AVES đầu tiên gồm xe máy điện và xe đạp điện đến với người dùng vào mùa hè năm 2027.
Ông Lê Hoàng LongĐồng sáng lập, kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES
Để hiện thực hóa định hướng này, startup này cho biết đang từng
bước xây dựng đội ngũ nhân sự và năng lực vận hành trong các lĩnh vực kỹ thuật,
sản xuất, quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng.
Về nhân sự, AVES hiện tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên
môn trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, chất lượng nhà
cung cấp, logistics và mua hàng, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ phục vụ hoạt
động R&D, sản xuất và chuỗi cung ứng.
Về công nghệ, startup Việt đang triển khai xây dựng R&D
Tech Lab tại Hưng Yên, kết nối nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản
phẩm, đồng thời từng bước hình thành năng lực chủ động trong thiết kế, thử nghiệm
và hoàn thiện các giải pháp di chuyển.
Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ và năng lực công nghệ,
startup này cũng mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo để tìm kiếm những góc
nhìn mới về phương tiện và trải nghiệm di chuyển. Theo đó, doanh nghiệp khởi động
AVES Future Mobility Challenge 2026, cuộc thi thiết kế kiểu dáng xe máy điện
tương lai.
Cuộc thi hướng tới cộng đồng yêu thích và đam mê thiết kế
xe, khuyến khích các ý tưởng mới về hình thái, công năng và trải nghiệm của
phương tiện điện trong tương lai. Đây cũng là hoạt động để AVES hợp tác với các
nhà thiết kế, những người trẻ yêu công nghệ và cộng đồng sáng tạo, qua đó tìm
kiếm những ý tưởng và nhân tài có tiềm năng đồng hành cùng quá trình phát triển
sản phẩm.
AVES Future Mobility Challenge 2026 nhận bài dự thi từ ngày 21/9/2026 đến ngày 27/10/2026, với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Cuộc thi gồm 02 hạng mục: Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng, phù hợp với các mức độ chuyên môn và cách tiếp cận khác nhau trong phát triển ý tưởng thiết kế.
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