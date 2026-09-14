Thứ Hai, 14/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Startup công nghệ Việt tham gia sản xuất xe điện, kiến tạo giải pháp di chuyển xanh

H Hoàng Anh

Startup công nghệ Việt- AVES xác định di chuyển xanh, thông minh là hướng phát triển trọng tâm, qua đó kết nối nhiều năng lực công nghệ, từ cơ khí, điện- điện tử đến AI, IoT và dữ liệu, nhằm tạo ra những giải pháp, sản phẩm phù hợp với xu hướng giao thông thông minh và chuyển đổi xanh...

Startup công nghệ Việt đang triển khai R&D Tech Lab tại Hưng Yên, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ảnh: AVES
Startup công nghệ Việt đang triển khai R&D Tech Lab tại Hưng Yên, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ảnh: AVES

Ngày 14/9/2026, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES công bố định hướng phát triển, đặt trọng tâm vào công nghệ và di chuyển thông minh, xanh.

Với ba trụ cột gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT, startup công nghệ mới này đang xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên, hướng tới cho ra đời những sản phẩm đầu tiên vào năm 2027.

Startup công nghệ AVES vừa ra đời đặt mục tiêu đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ các giải pháp di chuyển thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng. Startup công nghệ Việt kỳ vọng tạo ra những sản phẩm không chỉ thuận tiện, hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy cách di chuyển bền vững hơn cho cộng đồng.

Ông Lê Hoàng Long, Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES, cho biết doanh nghiệp bắt đầu từ một mong muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ thực sự hữu ích, giúp việc di chuyển của người dùng thuận tiện hơn và phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại.

VnEconomy

Chúng tôi đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất, với mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện AVES đầu tiên gồm xe máy điện và xe đạp điện đến với người dùng vào mùa hè năm 2027.

Ông Lê Hoàng Long Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES

Để hiện thực hóa định hướng này, startup này cho biết đang từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự và năng lực vận hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng.

Về nhân sự, AVES hiện tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ phục vụ hoạt động R&D, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Về công nghệ, startup Việt đang triển khai xây dựng R&D Tech Lab tại Hưng Yên, kết nối nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hình thành năng lực chủ động trong thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp di chuyển.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ và năng lực công nghệ, startup này cũng mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo để tìm kiếm những góc nhìn mới về phương tiện và trải nghiệm di chuyển. Theo đó, doanh nghiệp khởi động AVES Future Mobility Challenge 2026, cuộc thi thiết kế kiểu dáng xe máy điện tương lai.

Cuộc thi hướng tới cộng đồng yêu thích và đam mê thiết kế xe, khuyến khích các ý tưởng mới về hình thái, công năng và trải nghiệm của phương tiện điện trong tương lai. Đây cũng là hoạt động để AVES hợp tác với các nhà thiết kế, những người trẻ yêu công nghệ và cộng đồng sáng tạo, qua đó tìm kiếm những ý tưởng và nhân tài có tiềm năng đồng hành cùng quá trình phát triển sản phẩm.

AVES Future Mobility Challenge 2026 nhận bài dự thi từ ngày 21/9/2026 đến ngày 27/10/2026, với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Cuộc thi gồm 02 hạng mục: Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng, phù hợp với các mức độ chuyên môn và cách tiếp cận khác nhau trong phát triển ý tưởng thiết kế.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AVES VnEconomy di chuyển xanh VnEconomy giao thông xanh VnEconomy Hưng Yên VnEconomy Kinh tế xanh VnEconomy năng lượng tái tạo VnEconomy R&D Tech Lab VnEconomy sản xuất xe máy điện VnEconomy startup VnEconomy xe điện VnEconomy

Chủ đề

Thương hiệu Xanh

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Làng nghề gỗ chuyển mình theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững

Làng nghề gỗ chuyển mình theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững

Từ những công việc vốn được xem là dành cho nam giới, phụ nữ tại làng nghề gỗ La Xuyên đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm. Trong khi đó, Vạn Điểm tìm hướng phát triển mới bằng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.

Mô hình kinh tế

Mô hình kinh tế "3 trong 1" từ cây Sen

Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

VnEconomy Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

AI Điểm tin

VnE TV
Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy