Tà Xùa: Khắc phục hạn chế để nâng tầm thương hiệu du lịch quốc tế

Tà Xùa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như biển mây, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến hấp dẫn và phát triển bền vững, địa phương vẫn cần khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động du lịch...

Thảo nguyên Tà Xùa. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 9/7/2026, tại xã Tà Xùa (Sơn La), UBND xã Tà Xùa tổ chức tọa đàm "Tà Xùa - Điểm hẹn trên mây 2026" với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, chuyên gia và những người làm du lịch nhằm trao đổi giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Nhân dịp này, địa phương cũng phát động chiến dịch bình chọn cho Tà Xùa ở hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026) của World Travel Awards.

GỠ NÚT THẮT ĐỂ DU LỊCH TÀ XÙA BỨT PHÁ

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Xiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa cho biết hơn 10 năm trước, Tà Xùa vẫn là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn và ít người biết đến. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm và khám phá, Tà Xùa đã từng bước trở thành điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và ngày càng được du khách quốc tế biết tới.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Lợi thế nổi bật của Tà Xùa là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ thống các đỉnh núi cao từ khoảng 2.450-2.865 m, rừng nguyên sinh, nhiều thác nước đẹp như Chùa Tỷ, Lòng Chảo, Khủng Long cùng hệ thống ruộng bậc thang. Đặc biệt, biển mây đã trở thành thương hiệu của Tà Xùa, bên cạnh các sản vật đặc trưng như chè Shan tuyết, táo sơn tra và những thảo nguyên xanh.

Không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, Tà Xùa còn có lợi thế về văn hóa khi gần 100% dân số là đồng bào Mông, vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn các giá trị truyền thống về phong tục, kiến trúc, trang phục và đời sống. Địa phương cũng sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, thường được ví như "chiếc điều hòa tự nhiên của miền Bắc".

Tại tọa đàm, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch Tà Xùa theo hướng bền vững.

Ông Trịnh Hoàng Sâm, Giám đốc điều hành Công ty CP Du lịch Long Cốc (Phú Thọ), đánh giá hạ tầng và dịch vụ du lịch của Tà Xùa đã cải thiện rõ rệt sau nhiều lần khảo sát. Tuy nhiên, tuyến đường từ chân đèo lên trung tâm Tà Xùa vẫn còn hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm và thiếu các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, việc nâng cấp tuyến đường sẽ tạo điều kiện đón các đoàn khách lớn và thúc đẩy phát triển du lịch toàn khu vực.

Một quán cà phê ngắm mây ở Tà Xùa. Ảnh: Chu Khôi.

Đại diện các nhà sáng tạo nội dung, KOC Lan Anh (kênh "Cáo Lang Thang") cho rằng sự thân thiện, mến khách của người dân là giá trị nổi bật cần tiếp tục gìn giữ. Tuy nhiên, khu vực đầu tuyến xuống Xím Vàng vẫn còn tình trạng xe ôm hoạt động lộn xộn. Do đó, cần thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã xe ôm du lịch, ưu tiên người dân địa phương tham gia và khuyến khích mặc trang phục truyền thống của người Mông để tạo hình ảnh đẹp với du khách.

"Xím Vàng sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn liền với đặc sản địa phương như sơn tra, chè Shan tuyết và sản phẩm nhuộm chàm. Đồng thời với việc quy hoạch các vườn lê, vườn táo mèo sẽ trở thành điểm tham quan theo mùa", KOC Lan Anh nhận định; đồng thời đề xuất xây dựng một kênh truyền thông cộng đồng. Thông qua đó, chính người dân bản địa sẽ kể những câu chuyện về văn hóa và con người Tà Xùa, từ đó tạo nên dấu ấn riêng biệt và sức hút cho điểm đến.

CẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Fivestar Travel, cho rằng phát triển du lịch sẽ góp phần tạo việc làm và nâng cao sinh kế cho đồng bào Mông. Tuy nhiên, người dân cần được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ, giao tiếp và làm du lịch để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Từ thành công của các mô hình du lịch cộng đồng tại Lâm Bình (Tuyên Quang), ông Doanh cho biết sẵn sàng hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho các đoàn của Tà Xùa đến tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nội dung số.

Các đại biểu thao tác bình chọn Tà Xùa trên điện thoại. Ảnh: Chu Khôi.

Để phát triển du lịch bền vững, bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cho rằng Tà Xùa không chỉ cần đầu tư hạ tầng mà còn phải xây dựng các sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư.

"Sự phát triển của Tà Xùa thời gian qua có đóng góp quan trọng của các hộ kinh doanh homestay và những dự án quy mô nhỏ, tạo nền tảng để hình thành các dự án lớn hơn trong tương lai", bà Hồng Anh nhận định; đồng thời cho biết tỉnh Sơn La đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bắc Yên cũ lên trung tâm Tà Xùa. Dù điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn, mục tiêu trước mắt là cải thiện mặt đường, bảo đảm an toàn và thuận lợi hơn cho du khách.

Tà Xùa đang hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh trước năm 2027. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và phát triển du lịch bài bản, bền vững

Song song với đầu tư hạ tầng, ngành du lịch sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với câu chuyện văn hóa bản địa. Đối với chè Shan tuyết cổ thụ, địa phương có thể xây dựng các trải nghiệm tham quan vùng chè, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng trà và hướng dẫn pha trà.

Bên cạnh đó, Sơn La đang xây dựng các tour leo núi chinh phục những đỉnh núi như Sa Mu, U Bò, Phu Sa Phìn nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đối với điểm check-in sống lưng khủng long, bà Hồng Anh đề nghị không bố trí hàng quán tại khu vực này để giữ gìn cảnh quan tự nhiên, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của các hộ kinh doanh tự phát.

Cùng với đó, địa phương cần khai thác hiệu quả các giá trị sẵn có như rừng sơn tra bằng cách lựa chọn những cây cổ thụ, cảnh quan đẹp để xây dựng thành các điểm check-in đặc trưng, góp phần tạo dấu ấn riêng và nâng cao sức hấp dẫn của Tà Xùa đối với du khách trong nước và quốc tế.