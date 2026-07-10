Tân Cảng Sài Gòn được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026"

Danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của TCSG trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, nơi con người luôn được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Giải thưởng HR Asia – Best Companies to Work for in Asia được bình chọn dựa trên mô hình đánh giá tiêu chuẩn quốc tế, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, chiến lược quản trị nhân sự hiệu quả và văn hóa tổ chức bền vững.
Theo kết quả đánh giá của HR Asia, Tân Cảng Sài Gòn được ghi nhận nổi bật trên ba khía cạnh cốt lõi: Năng lực lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực (CORE); mức độ gắn kết, niềm tự hào và tinh thần cống hiến của người lao động (SELF); sự phối hợp, đoàn kết và sức mạnh tập thể trong toàn hệ thống (GROUP).
Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của TCSG trong xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn; thúc đẩy đổi mới quản trị, chuyển đổi số; đồng thời nuôi dưỡng văn hóa “đồng tâm hiệp lực” – nơi mỗi cán bộ, nhân viên được phát huy năng lực, gắn kết và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.một khối thống nhất luôn "đồng tâm hiệp lực" vượt qua mọi thách thức lớn của thị trường.
Một trong những điểm sáng nổi bật trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của TCSG chính là việc kiến tạo thành công một môi trường làm việc hài hòa và gắn kết giữa các thế hệ lao động. Tại đây, bản lĩnh cùng kinh nghiệm dày dặn của những người đi trước được kết hợp nhịp nhàng với tư duy đổi mới, khả năng làm chủ công nghệ và tinh thần sáng tạo của lực lượng lao động trẻ. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên sức mạnh tập thể vượt trội mà còn đảm bảo tính kế thừa bền vững cho doanh nghiệp.
Để đạt được điều đó, TCSG đã không ngừng đầu tư mạnh mẽ cho việc phát triển con người thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, năng lực quản trị và kỹ năng định kỳ, mở ra lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài cho người lao động.
Bên cạnh chính sách đãi ngộ cạnh tranh, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng chăm sóc toàn diện đời sống tinh thần lẫn thể chất cho cán bộ, nhân viên bằng các hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình chăm sóc sức khỏe thiết thực.
Đặc biệt, văn hóa lắng nghe và đồng hành luôn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các tổ chức quần chúng và kênh đối thoại trực tiếp, giúp mọi ý kiến đóng góp của người lao động đều được ghi nhận kịp thời, từ đó xây dựng nên một môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết và giàu tính gắn kết.
Chứng nhận "Best Companies to Work for in Asia 2026" không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ trong công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của TCSG, mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và bền vững.
Trong bối cảnh ngành logistics và cảng biển đang chuyển mình mạnh mẽ trước yêu cầu chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế, TCSG xác định con người vẫn là yếu tố quyết định tạo nên năng lực cạnh tranh và sức bật cho sự phát triển lâu dài.
Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ và hạ tầng, TCSG sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình.
Với định hướng đó, danh hiệu "Best Companies to Work for in Asia" không chỉ là niềm tự hào của hôm nay, mà còn là động lực để Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục kiến tạo một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều được phát triển, được cống hiến và cùng đồng hành trên hành trình xây dựng doanh nghiệp logistics - cảng biển hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới.
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