Tăng cường hợp tác nghị viện, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác Việt Nam - Nga

Hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần tạo nền tảng pháp lý và chính trị thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Trưa 8/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam; Duma Quốc gia và các lực lượng chính trị tại Duma ủng hộ tiếp tục củng cố, phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Theo Chủ tịch Vyacheslav Volodin, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga sẽ tạo dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ hai nước và hai Quốc hội.

Ông nhấn mạnh dù có thể còn những khác biệt, tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga đều ủng hộ Việt Nam và đồng thuận trong việc tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa Nga với Việt Nam.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga sẽ làm hết sức mình để triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga trong khuôn khổ chuyến thăm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

ĐƯA CÁC THỎA THUẬN CẤP CAO VÀO THỰC TIỄN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nga đã được thử thách qua nhiều thập kỷ và những biến động của tình hình thế giới, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy nền tảng tốt đẹp đó, đồng thời bổ sung những nội hàm hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá quan hệ chính trị Việt Nam - Nga tiếp tục có độ tin cậy cao; trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giao lưu nhân dân được duy trì, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Duma Quốc gia Nga và cá nhân Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong củng cố quan hệ hai nước; khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga là một bộ phận quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cơ chế này tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước vừa tăng cường quan hệ song phương, vừa trực tiếp rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần củng cố nền tảng pháp lý, chính trị cho quan hệ song phương.

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước là tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất. Hợp tác nghị viện cần hướng tới những vấn đề cụ thể, thiết thực, chuyển các quyết định và định hướng chính trị của lãnh đạo hai nước thành những kết quả người dân và doanh nghiệp có thể trực tiếp thụ hưởng.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và thành viên đoàn Nga tại cuộc hội kiến﻿ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các dự án hợp tác năng lượng dài hạn; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật về năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực.

Quốc hội hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, tiếp tục tham vấn, phối hợp lập trường về những vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, tình hữu nghị Việt Nam - Nga.

Nhân dịp này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Nga vào thời gian phù hợp.

ĐƯA HỢP TÁC VĂN HÓA, NHÂN VĂN THÀNH ĐỘNG LỰC CỦA QUAN HỆ HAI NƯỚC

Trước đó, sáng 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A. Gerasimov (VGIK).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung và sự đồng cảm giữa hai dân tộc; trong đó văn hóa, giáo dục và nghệ thuật giữ vị trí quan trọng.

Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ đầy nghĩa tình mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực quý báu về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Trong đó, Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga S.A. Gerasimov đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho các thế hệ đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, nhà quay phim đầu tiên của Việt Nam - những người góp phần định hình nền điện ảnh nước nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình Khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa, trong đó khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực to lớn, là trụ cột cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng với Nga về văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ngày phim, triển lãm nghệ thuật, diễn đàn sáng tạo; đồng thời coi đào tạo nguồn nhân lực, kết nối thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy di sản của các thế hệ đi trước, đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành động lực chiến lược của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cùng khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga. Không gian giới thiệu những hình ảnh, hiện vật về ký ức chung, tình hữu nghị và những giá trị nhân văn kết nối nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.