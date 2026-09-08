Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh tại Nga

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời là người bạn lớn của nhân dân Nga. Người đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người. Công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên chân đế tượng đài khắc bằng tiếng Nga câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Vườn Alexander, bên tường Điện Kremlin.
Đài tưởng niệm được khánh thành ngày 8/5/1967, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.
Tại đây, Ngọn lửa Vĩnh cửu được thắp sáng, tượng trưng cho ký ức bất diệt về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Dưới ngọn lửa là dòng chữ: “Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử”.
Hoạt động đặt hoa thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga.
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