Tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, vốn ngoại bán hạ nhiệt đáng kể

Thị trường không bứt phá thêm nhiều trong phiên chiều nay do dòng tiền vẫn còn kém, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu vẫn được nâng lên. VN-Index đóng cửa tăng 1,21% (+15,23 điểm) là mức tăng mạnh nhất 14 phiên trở lại đây. Diễn biến bất ngờ chiều nay là khối ngoại quay trở lại mua ròng.

VN-Index chốt ngày lên mức 1269,79 điểm, tương đương lấy lại khoảng một nửa mức giảm hôm 24/6 vừa qua. Đây cũng là phiên tăng tích cực thứ hai liên tiếp, dựa trên mức thanh khoản rất thấp.

Chiều nay giao dịch khớp lệnh hai sàn có tăng khoảng 14% so với phiên sáng, đạt 7.004 tỷ đồng. Tuy là tăng, nhưng so với chiều qua giao dịch lại giảm hơn 5%. Sàn HoSE tích cực hơn, khớp lệnh tăng gần 15% so với buổi sáng và giảm so với chiều qua khoảng 4%. Tính chung cả ngày, thanh khoản không có gì đặc sắc khi cũng chỉ đạt chưa tới 13.200 tỷ đồng hai sàn. Đây vẫn là ngưỡng giao dịch cực thấp so với trung bình tháng 6.

Thanh khoản thấp nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng được nhờ hiệu ứng tiết cung khá rõ. Sàn HoSE khớp chưa tới 6.600 tỷ buổi chiều là mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 1/2024. Độ rộng vẫn rất tích cực với 296 mã tăng/109 mã giảm. Số mã tăng trên 1% đã nhiều hơn buổi sáng với 119 mã (phiên sáng 95 mã), tập trung 54% tổng giá trị khớp lệnh sàn này (phiên sáng chiếm 45%). Như vậy giao dịch vẫn đang được cuốn vào nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

VN-Index chốt ngày không mạnh thêm bao nhiêu so với phiên sáng (tăng thêm 2,5 điểm) chủ yếu do các trụ không tiến thêm được. VN30-Index đóng cửa tăng 0,82%, kém hơn phiên sáng (+0,91%). Một số trụ của chỉ số này suy yếu, đáng chú ý nhất là FPT. Mã này đến phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục vẫn còn tăng tốt 2,49%, bất ngờ đợt ATC bị xả khoảng 482.000 đơn vị và giá “sập” xuống thành giảm 0,47% so với tham chiếu. Như vậy chỉ trong đợt ATC giá FPT đã biến động -2,82%. VPB, TCB, STB, MSN, MBB là các trụ khác của VN30-Index yếu hơn về cuối.

Dòng tiền vẫn tâp trung chủ đạo vào các cổ phiếu tăng giá tốt nhất trong phiên hôm nay.

Nhóm ngân hàng chiều nay có diễn biến tốt hơn ở nhóm nhỏ, còn các trụ chính ít thay đổi. SGB, LPB, BVB, EIB, NAB, MSB, ABB… mạnh hơn hẳn so với phiên sáng. Trong khi đó hai trụ VCB và BID chỉ nhích lên thêm được 1-2 bước giá. BCM, MWG là hai mã mạnh khi đảo chiều thành công. BCM chốt phiên sáng giảm 0,16% nhưng đóng cửa đã tăng 1,11%. MWG từ giảm 1,22% thành tăng 0,3%. Rất tiếc hai cổ phiếu này ít có cảnh hưởng tới VN-Index.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, giao dịch mạnh lên nhiều hơn. Midcap chốt phiên tăng 1,68%, Smallcap tăng 0,5%, đều tốt hơn buổi sáng. Ngoài ngân hàng, hàng chục cổ phiếu thanh khoản tới cả trăm tỷ đồng và giá đều rất mạnh: DIG tăng 2,6% giao dịch 352 tỷ đồng; HSG tăng 1,84% với 229,3 tỷ; DCM tăng 1,23% với 177,9 tỷ; DGC tăng 1,04% với 146,4 tỷ; TCM tăng 1,01% với 146,3 tỷ; NLG tăng 3,23% với 139,7 tỷ; KDH tăng 2,43% với 122,3 tỷ; NKG tăng 3,55% với 114,3 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài cũng bất ngờ tham gia nâng đỡ thị trường. Khối này giải ngân mới đã tăng 79% so với phiên sáng, đạt 1.077,2 tỷ đồng. Phía bán chỉ tăng gần 14% với 918,4 tỷ, tương ứng mua ròng 158,8 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 207 tỷ. Các giao dịch mua mạnh lên ở NLG +48,5 tỷ đồng ròng, BID +46,5 tỷ, FPT +45,6 tỷ, HPG +33,4 tỷ, LPB +25,7 tỷ. Tính cả phiên thì DSE vẫn được mua ròng cao nhất với 191,2 tỷ nhưng đây là giao dịch một lần vào buổi sáng và chiều nay không có thêm. Phía bán ròng có VHM -61,1 tỷ, TCB -41,9 tỷ, VRE -31,6 tỷ, VPB -27,9 tỷ, MWG -27,2 tỷ, VJC -26,8 tỷ.

Mức thanh khoản yếu trong hai phiên tăng mạnh gần đây cho thấy nhà đầu tư bắt đáy có xu hướng găm hàng. Mặc dù lực cầu không có gì ấn tượng nhưng vì bán quá ít nên giá vẫn được kéo lên. Dù vậy tình trạng găm hàng cũng sẽ dẫn đến một đợt chốt lời lớn hơn khi biên lợi nhuận ngắn hạn làm hài lòng nhiều nhà đầu cơ.