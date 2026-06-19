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Tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhật Dương

19/06/2026, 15:02

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương triển khai việc tặng quà đến đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...

Tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.
Tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.

Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện việc tặng quà.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, mỗi đối tượng người có công chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là từ hai đối tượng trở lên, và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà, thì được nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà, thì nhận một suất quà theo mức quy định.

Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận 1 suất quà.

Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà, thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà, thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống, đều thuộc đối tượng tặng quà, thì cử một người để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân, thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 1 suất quà.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc tặng quà đối với các đối tượng chính sách được thực hiện bằng tiền. Quá trình tổ chức trao tặng cần kết hợp với hoạt động thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tại địa phương đến từng người có công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai việc tặng quà đến các đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do ngân sách Trung ương đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Trước đó, ngày 11/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 885/QĐ-CTN tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo Quyết định, quà tặng gồm 2 mức 300.000 đồng và 600.000 đồng cho hơn 1,5 triệu người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng.

Trong đó, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà này cũng dành tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, cũng được nhận mức quà 600.000 đồng.

Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Bên cạnh đó, đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân, cũng được nhận mức quà này.

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Từ khóa:

bộ nội vụ chính sách ưu đãi người có công Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ quà tặng người có công Quyết định số 885/QĐ-CTN thân nhân liệt sĩ

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