Tập đoàn Keppel muốn mở rộng đầu tư bất động sản, công nghệ xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Louis Lim, Giám đốc Điều hành Khối Bất động sản của Tập đoàn Keppel, cùng đoàn công tác từ Singapore.
Tại buổi làm việc, ông Louis Lim chia sẻ về những thành tựu và kế hoạch đầu tư của Keppel tại Việt Nam. Tập đoàn này đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam, chủ yếu tập trung vào bất động sản chất lượng cao, hướng đến tiêu chuẩn thông minh và phát triển bền vững.
Hiện nay, Keppel đang triển khai một số dự án lớn tại TP. Hồ Chí Minh như Saigon Centre và Saigon Sports City. Tập đoàn mong muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này và mở rộng thêm các dự án mới. Ông Louis Lim bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo các dự án được triển khai thuận lợi và hiệu quả.
TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Thành phố đặc biệt ưu tiên chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển đô thị thông minh và bền vững"
Bên cạnh bất động sản, Keppel cũng đang phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ số. Đây là một trong những hướng đi quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.
Tại buổi làm việc với đoàn, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và kinh tế số hàng đầu khu vực. Do đó, TP. Hồ Chí Minh mong muốn Keppel nghiên cứu, mở rộng đầu tư các trung tâm dữ liệu thế hệ mới và phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ để thử nghiệm các mô hình phù hợp.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Keppel tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh rằng TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Thành phố đặc biệt ưu tiên chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển đô thị thông minh và bền vững.
Các dự án bất động sản thương mại và nhà ở của Keppel đã góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh cho TP. Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Keppel triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn Tập đoàn Keppel sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững của thành phố. Đồng thời, kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Keppel sẽ ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của cả hai bên.
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