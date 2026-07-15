TCX chính thức gia nhập rổ chỉ số VN30 sau chưa đầy một năm niêm yết

Chỉ chưa đầy một năm kể từ khi chính thức niêm yết trên HOSE vào ngày 21/10/2025, TCX liên tiếp ghi dấu ấn với quy mô vốn hóa thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, kết quả kinh doanh lập kỷ lục mới và nay là việc gia nhập rổ chỉ số VN30. Chuỗi cột mốc này phản ánh sự phát triển đồng bộ về quy mô, hiệu quả hoạt động và niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với TCX.
Tính đến ngày 30/6/2026, vốn hóa bình quân của TCX đạt 116.532 tỷ đồng, thuộc Top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất HoSE, tạo nền tảng để cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn vào rổ chỉ số VN30.
Quý 2/2026, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.100 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động hàng đầu Việt Nam. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đồng đều của các mảng kinh doanh cốt lõi như môi giới, cho vay ký quỹ, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và các giải pháp WealthTech.
Trong nhiều năm qua, TCBS kiên định theo đuổi chiến lược WealthTech, đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu quả vận hành và mở rộng hệ sinh thái đầu tư.
Công ty đã hiện thực hóa thành công văn hóa AI-first trên quy mô toàn công ty, 100% nhân sự TCX hiện nay đã được đào tạo và sử dụng công cụ Agentic AI vào công việc hàng ngày. Đây cũng là nền tảng giúp Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng gia tăng giá trị cho cổ đông.
Việc trở thành cổ phiếu thành phần của VN30 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của TCX trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời mở rộng khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức.
Cột mốc này cũng giúp gia tăng thanh khoản, độ phủ thị trường và sức hấp dẫn của TCX, đồng thời tạo thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản phẩm phái sinh, chứng quyền có bảo đảm và các hoạt động đầu tư sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, vị thế trong rổ VN30 cũng giúp TCX thuận lợi hơn trong việc đón nhận dòng vốn quốc tế.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...