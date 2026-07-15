TCX chính thức gia nhập rổ chỉ số VN30 sau chưa đầy một năm niêm yết

Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).

Chỉ chưa đầy một năm kể từ khi chính thức niêm yết trên HOSE vào ngày 21/10/2025, TCX liên tiếp ghi dấu ấn với quy mô vốn hóa thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, kết quả kinh doanh lập kỷ lục mới và nay là việc gia nhập rổ chỉ số VN30. Chuỗi cột mốc này phản ánh sự phát triển đồng bộ về quy mô, hiệu quả hoạt động và niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với TCX.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn hóa bình quân của TCX đạt 116.532 tỷ đồng, thuộc Top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất HoSE, tạo nền tảng để cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn vào rổ chỉ số VN30.

Quý 2/2026, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.100 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động hàng đầu Việt Nam. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đồng đều của các mảng kinh doanh cốt lõi như môi giới, cho vay ký quỹ, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và các giải pháp WealthTech.

Trong nhiều năm qua, TCBS kiên định theo đuổi chiến lược WealthTech, đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu quả vận hành và mở rộng hệ sinh thái đầu tư.

Công ty đã hiện thực hóa thành công văn hóa AI-first trên quy mô toàn công ty, 100% nhân sự TCX hiện nay đã được đào tạo và sử dụng công cụ Agentic AI vào công việc hàng ngày. Đây cũng là nền tảng giúp Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng gia tăng giá trị cho cổ đông.

Việc trở thành cổ phiếu thành phần của VN30 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của TCX trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời mở rộng khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức.

Cột mốc này cũng giúp gia tăng thanh khoản, độ phủ thị trường và sức hấp dẫn của TCX, đồng thời tạo thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản phẩm phái sinh, chứng quyền có bảo đảm và các hoạt động đầu tư sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, vị thế trong rổ VN30 cũng giúp TCX thuận lợi hơn trong việc đón nhận dòng vốn quốc tế.