Các ETF lại đổi xu hướng rút ròng trong tuần qua

Trong tuần từ 3-7/8/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng khoảng 94,2 tỷ đồng, đảo chiều từ mức vào ròng nhẹ gần 93,2 tỷ đồng trong tuần trước...

Trong tuần từ 3-7/8/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng khoảng 94,2 tỷ đồng, đảo chiều từ mức vào ròng nhẹ gần 93,2 tỷ đồng trong tuần trước, theo dữ liệu của FiinTrade. Diễn biến này chủ yếu đến từ xu hướng rút ròng tiếp diễn ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi dòng tiền tại nhóm quỹ trong nước chuyển sang trạng thái rút ròng.

Trong đó, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng 45,4 tỷ đồng, tiếp đến là CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (-36,3 tỷ đồng).

Ở nhóm quỹ trong nước, VFM VN30 ETF đảo chiều sang rút ròng 10,2 tỷ đồng sau khi ghi nhận vào ròng 65,9 tỷ đồng trong tuần trước. SSIAM VNFIN Lead ETF cũng bị rút ròng 5,6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VFMVN Diamond ETF tiếp tục được vào ròng nhưng giá trị giảm mạnh, còn khoảng 3,3 tỷ đồng, so với mức vào ròng 59,7 tỷ đồng trong tuần trước.

Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DR): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 500 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 17,4 tỷ đồng. Ngược lại, 300 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01) được mua ròng, tương ứng 10,1 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 8/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF là khoảng 94,2 tỷ đồng, tương đương 11,6% tháng 7/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm 65,4% so với năm 2025.

Tính đến ngày 7/8/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 56,0 nghìn tỷ đồng, giảm 15,6% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất ở các mã VIC, VHM, HPG, MSN và SSI trong tuần 3-7/8. Riêng trong ngày 10/8/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền, cũng như không có giao dịch mua hoặc bán ròng nào trong ngày.

Trên thị trường toàn cầu, quỹ cổ phiếu Mỹ bị rút ròng 1,58 tỷ USD, đảo ngược một phần so với mức vào ròng 11,77 tỷ USD trong tuần trước đó, là điểm ngoại lệ tiêu cực khi so với xu hướng toàn cầu.

Quỹ cổ phiếu toàn cầu ngược lại, vẫn hút ròng 21,15 tỷ USD, đánh dấu tuần vào ròng thứ 11 liên tiếp, nhờ mùa báo cáo lợi nhuận khả quan (lợi nhuận của khoảng 808 doanh nghiệp thuộc MSCI World tăng 40,9% so với cùng kỳ) và giá dầu hạ nhiệt.

Quỹ cổ phiếu tại Châu Âu vào ròng 12,52 tỷ USD, mức vào ròng lớn nhất kể từ 8/7; Quỹ cổ phiếu châu Á vào ròng 8,15 tỷ USD.

Quỹ ngành công nghệ: Dòng tiền vào chậm lại còn 1,44 tỷ USD, thấp nhất trong 6 tuần. Công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu, y tế: lần lượt +1,08 tỷ USD, +710 triệu USD và +653 triệu USD.

Quỹ trái phiếu toàn cầu: +12,27 tỷ USD, mức vào ròng lớn nhất trong 3 tuần; riêng quỹ trái phiếu lợi suất cao (high-yield) hút 3,66 tỷ USD, cao nhất trong 5 tuần.

Quỹ thị trường tiền tệ (money market): Bật lại mạnh với +55,69 tỷ USD sau 3 tuần rút ròng liên tiếp, cho thấy một phần dòng tiền chuyển sang các tài sản an toàn, có tính thanh khoản cao.

Chứng khoán ABS nhận định dòng tiền toàn cầu vẫn tích cực, ưu tiên cổ phiếu ngoài Mỹ, trái phiếu và cả tiền mặt/thị trường tiền tệ, trong khi riêng thị trường Mỹ chứng kiến hoạt động chốt lời ngắn hạn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng trong lúc nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm, chưa phải dấu hiệu cho thấy xu hướng dài hạn đang đảo chiều.