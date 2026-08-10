Blog chứng khoán: Chỉ số bị kiềm chế là tín hiệu tốt

Cả VIC lẫn VHM đều giảm mạnh từ rất sớm nhưng độ rộng thị trường lại thể hiện bức tranh khác: Trọn phiên sáng số lượng cổ phiếu tăng giá đều áp đảo hoàn toàn. Sang chiều diễn biến càng mạnh mẽ hơn. Chỉ riêng số lượng tăng vượt 2% đã tới gần 90 mã, trong đó 13 cổ phiếu kịch trần.
Nói chung hôm nay ngoài mức tăng của VNI thì toàn phiên là tích cực. Diễn biến giá chủ đạo là tăng dần khi bên mua chấp nhận nâng giá lên đáng kể. Thanh khoản phiên chiều cũng tăng tốt so với buổi sáng xác nhận điều này, và hệ quả dao động giá phù hợp với dòng tiền.
Với tổng mức thanh khoản hai sàn vẫn chỉ gần 16,2k tỷ chưa tính thỏa thuận, hiệu ứng tăng giá vẫn đang nhờ bên bán “tiết cung”. Điều này không xấu, vì thị trường trải qua các nhịp rung lắc “ép hàng” mà vẫn không có thanh khoản cao tức là bên cầm cổ đã giữ chặt hàng. Đây là kết quả đương nhiên vì những ai còn “chịu nhiệt” nổi tức là chấp nhận “quên mật khẩu”, đây là nhịp phục hồi “lành vết thương” và họ cố gắng nắm bắt.
Trạng thái cung cầu như vậy tất yếu dẫn đến sự tích lũy khối lượng ngắn hạn ngày càng dày hơn và đến lúc nào đó cũng phải xả ra. Nếu VNI tiếp tục bị kiềm chế thì đợt chốt lời kế tiếp sẽ tạo sự phân hóa theo cung cầu từng mã. Chỉ khi VNI được đẩy lên tới một ngưỡng kháng cự kỹ thuật mới, mang tính “phổ thông” hơn thì nhịp điều chỉnh mới diễn ra đồng loạt vì khi đó sự đồng thuận phản ứng mới dễ đạt được.
Cho đến lúc đó, khả năng cao thị trường vẫn sẽ tăng ít về điểm số nhưng tăng tốt về lợi nhuận. Những nhà đầu tư còn nghi ngờ sẽ bị đẩy vào tình huống khó chịu vì nếu bỏ lỡ sẽ mất cơ hội ngắn hạn trong khi chờ điều chỉnh hẳn thành nhịp để mua vào chưa biết đến lúc nào vì chỉ số đang nhiễu. Hôm nay dòng tiền này đỡ sớm bất chấp chỉ số đỏ do VIC, VHM đầu ngày, phản ánh ở độ rộng tích cực ngay từ đầu. Đến chiều thì dòng tiền muộn hoàn toàn bị thuyết phục, ngay cả khi hai trụ này lao dốc rõ ràng. Sự thay đổi này sẽ còn lan rộng hơn nữa những phiên tới, khi quan điểm “cổ phiếu quan trọng hơn chỉ số” chiếm ưu thế.
Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện sự lo sợ ban đầu khi VIC, VHM đỏ. Trong 15 phút chờ VN30 thì F1 đã chấp nhận chiết khấu 11-13 điểm. Hơn 30 phút đầu phiên sau đó khi VIC, VHM giảm mạnh nhất, basis cũng âm 7-8 điểm.
Việc VN30 còn đang luẩn quẩn quanh 1904.xx mà F1 đã lao thẳng xuống 1894.xx (cũng là một mốc của VN30) thì rõ ràng là một setup Long tốt. Ngưỡng cắt lỗ hoặc theo VN30 hoặc một nửa basis đều được. Diễn biến chỉ số sau đó phản ứng rất tốt với các mốc 1915.xx, 1924.xx, 1934.xx. Duy có nhịp lùi cuối từ 1934.xx xuống 1924.xx thì Short không kiếm được vì basis lại mở rộng.
Với trạng thái tích cực ở cổ phiếu, thị trường dự kiến sẽ tăng thanh khoản dần trong những ngày tới. Các cổ phiếu tăng nóng có thể bị chốt lời, nhưng sẽ khó có chốt lời diện rộng và giảm giá đồng loạt ngay lúc này. Hiện tượng đảo chiều ở cổ phiếu khó lan rộng nếu VNI chưa chạm đến ngưỡng kháng cự quan trọng.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1925.18. Cản gần nhất ngày mai là 1934; 1945; 1955; 1964; 1973; 1979; 1984. Hỗ trợ 1924; 1914; 1904; 1894; 1885; 1873; 1864.
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