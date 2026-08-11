Năm yếu tố hỗ trợ thị trường, VN-Index vẫn có cơ hội tiến lên sát mốc 2.000 điểm

Dự kiến VN-Index tăng trở lại các ngưỡng đáng chú ý 1850 - 1950 điểm. Trong quá trình tăng trở lại, có các phiên giảm điểm bất ngờ, nhà đầu tư có thể tiếp tục mua gia tăng cổ phiếu ngắn hạn ở các phiên giảm mạnh.

Trong cập nhật triển vọng thị trường mới đây, Chứng khoán ABS vừa đưa ra hai kịch bản cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Kịch bản 1: Thị trường giữ vững mốc hỗ trợ đáy ngắn hạn tại 1651 điểm, đi lên trở lại theo trạng thái tăng ngắn hạn với giá duy trì vị thế trên MA10 ngày, MACD duy trì giao cắt lên và tạo cấu trúc đỉnh đáy cao dần. Thanh khoản sôi động trở lại, bình quân ngưỡng 25 ngàn tỷ/phiên.

Dự kiến VN-Index tăng trở lại các ngưỡng đáng chú ý 1850 - 1950 điểm. Trong quá trình tăng trở lại, có các phiên giảm điểm bất ngờ, nhà đầu tư có thể tiếp tục mua gia tăng cổ phiếu ngắn hạn ở các phiên giảm mạnh.

Kịch bản 2: Thị trường không giữ được mốc hỗ trợ quan trọng của trung hạn ở 1600 điểm, cần tính đến yếu tố vĩ mô hoàn toàn đi ngược dự báo tích cực. Trong trường hợp này, VN-Index có thể chiết khấu sâu về quanh mốc 1500 điểm và tái tích lũy trở lại. Tuy nhiên, ABS không đánh giá cao kịch bản này trong bối cảnh hiện tại.

ABS đề xuất kế hoạch giao dịch ngắn hạn đối với cổ phiếu, theo chiến lược giao dịch hồi phục, theo các mức biên độ tăng của xu thế tăng giá thứ cấp, dựa trên các mốc hỗ trợ - kháng cự cụ thể trên khung ngắn hạn.

Các nhóm ngành cổ phiếu ưu tiên là Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Cảng biển – Logistics.

Sang đầu tháng 8, xuất hiện nhiều xung lực tích cực thúc đẩy nhịp hồi phục của thị trường.

Thứ nhất, các số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2026 của các doanh nghiệp niêm yết tích cực đã giúp giải tỏa nỗi lo ngại của nhà đầu tư. Đến ngày 5/8, đã có 1.057 trong tổng số 1.523 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026, đại diện khoảng 98,8% tổng vốn hóa thị trường.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tăng 41,2% so với cùng kỳ, duy trì tăng trưởng quý thứ năm liên tiếp. Trong đó, khối phi tài chính ghi nhận mức tăng lợi nhuận 57,6%, cao hơn đáng kể mức 24,4% của nhóm tài chính. Triển vọng lợi nhuận 6 tháng cuối năm nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp SME vẫn tích cực, giúp định giá thị trường cho cả năm 2026 ở mức thấp.

Thứ hai, cùng với diễn biến thị trường giảm về vùng định giá thấp, khối ngoại đã có những phiên quay trở lại mua ròng. Ngày 21/8/2026, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính khoảng 1,4 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số sẽ được giải ngân ngay trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Lượng vốn FDI giải ngân trong 7 tháng cũng đạt mức kỷ lục 15,2 tỷ USD, cùng dòng vốn đầu tư gián tiếp gia tăng, giúp hạ nhiệt tỷ giá và hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm trở lại về mức thấp.

Thứ ba, để giúp nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn duy trì được điều kiện về doanh nghiệp đại chúng, qua đó có thể tiếp tục niêm yết, Quyết định 40/2026/QĐ-TTg đã được ban hành để tạo cơ sở để tăng vốn, giảm vốn, thoái vốn hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2030. Các doanh nghiệp được xác định có thể giảm vốn nhà nước, được kỳ vọng sẽ được nhà nước thoái vốn trong thời gian tới, cung ứng thêm nhiều hàng hóa có chất lượng ra thị trường.

Thứ tư, Quốc hội đang có kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến diễn ra trong giai đoạn 3-24/8/2026, trong đó dự kiến sẽ thông qua sửa đổi các luật quan trọng như Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật NHNN,..; ban hành các nghị quyết quan trọng trong các lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Kỳ họp cũng cho ý kiến lần đầu đối với các dự luật như Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi);... Các quy định mới kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các hoạt động kinh tế.

Thứ năm, Việt Nam và Mỹ đang có nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán về thuế quan. Phía Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ để thực hiện các cuộc rà soát, điều tra về tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa... Đặc biệt, Việt Nam đã ban hành Nghị định 292/2026, với điểm đổi mới cốt lõi là việc siết chặt quản lý, đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận xuất xứ (C/O) và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

ABS kỳ vọng các cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sẽ sớm kết thúc, với mức thuế áp dụng cho Việt Nam ở mức cạnh tranh.