Techcombank góp thêm 2.400 tỷ đồng vào công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life

Ngày 30/06/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã chính thức thông qua nghị quyết tăng vốn góp của Techcombank tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Kỹ thương - Techcom Life với số tiền tối đa 2.400.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng). Theo đó, Techcom Life sẽ có vốn điều lệ đạt 4.300 tỷ đồng, thuộc nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Việc tăng vốn cho Techcom Life nằm trong lộ trình chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank. Trong đó, Techcom Life là trụ cột quan trọng góp phần hoàn thiện hành trình sống trọn vẹn với các giải pháp sức khỏe, tài chính và bảo vệ toàn diện cho khách hàng và gia đình.

Với nguồn vốn góp tăng thêm 2.400 tỷ đồng, Techcom Life sẽ tập trung tăng cường các nguồn lực đầu tư để thực thi tầm nhìn “Tái kiến thiết ngành bảo hiểm – Trao quyền tự chủ tương lai”, dẫn dắt công nghệ, tiên phong ứng dụng AI vào việc phát triển những sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, đột phá cũng như tăng cường mạng lưới phân phối hiện đại.

Chỉ chưa đầy một năm thành lập, Techcom Life đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống, đi vào hoạt động và gặt hái được nhiều thành tựu. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), Techcom Life liên tục nằm trong top 5 hãng bảo hiểm nhân thọ có doanh thu khai thác mới cao nhất thị trường trong 5 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, Techcom Life đang thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường với điểm hài lòng khách hàng đạt 4,9/5 và chỉ số NPS đạt 89 – thuộc nhóm cao nhất ngành – nhờ hành trình khách hàng liền mạch, chất lượng tư vấn vượt trội và sự gắn kết được xây dựng cùng hệ sinh thái Techcombank.

Vừa qua, Techcom Life cũng trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam giành cú đúp giải thưởng The Asian Banker. Với những nỗ lực vượt trội, Techcom Life được trao giải “Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam” cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chủ lực Techcom Life Max Vững Vàng – giải pháp Universal Life kết hợp bảo vệ, tích lũy và bảo toàn tài sản trong một sản phẩm linh hoạt, dành riêng cho phân khúc khách hàng giàu có/trung lưu. Hội đồng giám khảo đã đánh giá cao cấu trúc sản phẩm sáng tạo, tính minh bạch và các tính năng lấy khách hàng làm trung tâm của Techcom Life.

Bên cạnh đó, The Asian Banker cũng đã trao Giải thưởng “Công nghệ Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam” cho iProtek – nền tảng bán hàng tích hợp AI và phân tích dữ liệu của Techcom Life. Nền tảng vượt trội này giúp Techcom Life hỗ trợ tư vấn viên từ phân tích nhu cầu tài chính, đề xuất giải pháp, đến quản lý hợp đồng, giúp tự động hóa định phí, đẩy nhanh nhất quá trình giải quyết quyền lợi và nâng cao trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với những lợi thế vốn có từ Techcombank và hệ sinh thái tài chính mạnh do Techcombank dẫn đầu, Techcom Life hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những giá trị khác biệt, trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, mang đến những giải pháp bảo vệ cho người Việt và góp phần phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.