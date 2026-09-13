Thái Lan sẽ đầu tư 1,52 tỷ USD vào điện mặt trời áp mái

Thái Lan sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 1,52 tỷ USD cho điện mặt trời áp mái, với mục tiêu ban đầu là một triệu hộ gia đình...

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Thái Lan sẽ triển khai chương trình điện mặt trời áp mái trị giá 1,52 tỷ USD từ giữa tháng 10, nhằm biến các hộ gia đình thành những nhà sản xuất điện quy mô nhỏ, đồng thời giảm tác động của biến động giá năng lượng.

Theo Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết, trong giai đoạn đầu, Chính phủ dự kiến chương trình sẽ được triển khai tại 1 triệu hộ gia đình. Bộ Nội vụ đang xem xét nâng mục tiêu lên 1,5 triệu hộ.

Các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ khoảng 1.520 USD cho mỗi hệ thống lắp đặt. Chính phủ cũng sẽ miễn thuế đối với một số linh kiện tấm pin mặt trời nhập khẩu, qua đó giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng lắp đặt.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỂ GIẢM CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

Chương trình tập trung giải quyết một trong những rào cản lớn đối với việc phát triển điện mặt trời hộ gia đình là chi phí đầu tư ban đầu. Thái Lan dự kiến huy động các ngân hàng nhà nước tham gia cung cấp nguồn vốn cho các hộ gia đình. “Những người không có khoản tiền lớn để đầu tư không cần phải lo lắng”, ông Ekniti nói.

Theo đó, các tổ chức tài chính nhà nước, trong đó có Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ, Ngân hàng Nhà ở Chính phủ và Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp, sẽ tham gia chương trình để hỗ trợ khoản đầu tư ban đầu.

Các cơ quan điện lực sẽ mua lượng điện do các hộ gia đình sản xuất. Doanh thu từ việc bán lại điện sẽ được sử dụng để khấu trừ khoản trả nợ cho các tổ chức tài chính, qua đó có thể giúp người dân không phải bỏ vốn đầu tư ban đầu.

Cơ chế này kết hợp giữa trợ cấp của Chính phủ, tín dụng được nhà nước hỗ trợ và cam kết mua điện, qua đó có thể mở rộng khả năng tiếp cận điện mặt trời tới những hộ gia đình không đủ nguồn lực tài chính để tự đầu tư hệ thống.

Đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư, chương trình mở ra một thị trường điện mặt trời hộ gia đình với nhu cầu lớn về lắp đặt, thiết bị và dịch vụ vận hành. Hiệu quả của chương trình sẽ phụ thuộc vào điều kiện vay vốn, thời gian đấu nối và mức giá mà các đơn vị điện lực trả cho lượng điện dư thừa.

Chính phủ Thái Lan muốn các hộ gia đình tham gia chương trình vừa sử dụng điện mặt trời cho nhu cầu của mình, vừa bán phần điện dư thừa lên lưới điện. Điều này có thể giúp giảm hóa đơn tiền điện, đồng thời tạo thêm một nguồn thu nhập.

Ước tính sơ bộ của Chính phủ cho thấy, một hộ gia đình sử dụng hệ thống điện mặt trời công suất 5 kW và có mức tiêu thụ điện tương đối thấp có thể thu về khoảng 30 USD mỗi tháng từ lượng điện dư thừa. Các tấm pin mặt trời thường có tuổi thọ từ 25-30 năm, tạo khả năng duy trì nguồn thu trong dài hạn sau khi hoàn tất các khoản trả nợ.

Với những hộ có mức tiêu thụ điện cao hơn, lợi ích từ việc giảm hóa đơn tiền điện có thể lớn hơn nguồn thu từ bán điện. Yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến quy mô hệ thống, thời gian hoàn vốn và hiệu quả tài chính đối với từng nhóm khách hàng.

Khoản trợ cấp chỉ được giải ngân sau khi cơ quan điện lực hoàn tất đấu nối hệ thống vào lưới điện. Mỗi suất hỗ trợ cũng phải gắn với một chủ sở hữu công tơ điện duy nhất. Những điều kiện này nhằm hạn chế tình trạng đăng ký hoặc nhận hỗ trợ gian lận đối với các hệ thống chưa được đưa vào vận hành.

ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRỞ THÀNH YẾU TỐ THEN CHỐT

Các cơ quan điện lực tại Bangkok và các tỉnh đang chuẩn bị nâng cấp hệ thống để đáp ứng lượng điện phân tán ngày càng tăng. Các khoản đầu tư dự kiến bao gồm công tơ thông minh, công nghệ lưới điện thông minh, mở rộng công suất truyền tải và hệ thống lưu trữ điện bằng pin.

Những nâng cấp này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tính khả thi của chương trình. Việc điện mặt trời áp mái tăng nhanh có thể gây quá tải lưới điện và làm phức tạp dòng điện nếu năng lực lưới, hệ thống đo đếm và lưu trữ không được nâng cấp kịp thời.

Chương trình cũng hướng tới các mục tiêu về phát triển công nghiệp. Chính phủ kỳ vọng việc mở rộng điện mặt trời hộ gia đình sẽ tạo thêm việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, dù việc miễn thuế cho linh kiện nhập khẩu cho thấy Thái Lan vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với doanh nghiệp, chương trình sẽ mở rộng thị trường cho các nhà lắp đặt, tổ chức cho vay, nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ quản lý năng lượng. Chương trình cũng có thể khuyến khích các nhà phát triển bất động sản và doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng tích hợp nguồn điện phân tán vào các kế hoạch giảm phát thải.