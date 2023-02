Thăm Hội An trên nền tảng Metaverse là một trải nghiệm như thế nào?

Trong những năm qua, Hội An được biết đến là một thành phố Di sản nổi tiếng thu hút sự quan tâm của du khách trên toàn thế giới. Cùng với sự tiếp thu giá trị tinh hoa của di sản vật thể và phi vật thể, Hội An đang xây dựng hồ sơ ứng cử gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Đặc biệt, mới đây, UBND TP Hội An đã thông tin về dự án Hội An Metaverse – một trong bước chuyển đổi số, đưa du lịch Hội An ra thế giới phẳng. Nội dung dự án từng bước thực hiện chuyển đổi số hệ thống thông tin du lịch Hội An, đưa hình ảnh Hội An lên nền tảng vũ trụ ảo của Bizverse. Cụ thể, các di tích, điểm tham quan trong Khu phố cổ và các làng nghề truyền thống… ở Hội An sẽ được số hóa bằng hình ảnh 3D, xây dựng không gian 360 Space, thuyết minh của hướng dẫn viên giọng địa phương bằng công nghệ AI tại các điểm…

Sau khi có một chuyến đi tuyệt vời đến Hội An cách đây 3 năm, gia đình chị Celine Gerard, một giáo sư đại học tại Louvain-la-Neuv (Bỉ) quyết định quay trở lại thành phố xinh đẹp này. Tuy nhiên, lần này là trải nghiệm thông qua Metaverse. “Chúng tôi thực sự không thể tin được. Trải nghiệm rất thực tế, với khả năng điều hướng tham quan giống như chúng tôi đã làm khi đến tận nơi. Công nghệ Metaverse có thể giúp chúng ta có những trải nghiệm về những điều mà có thể đã bị bỏ lỡ khi đi du lịch thực tế bằng cách cho phép thời gian vô hạn để khám phá điểm đến theo cách riêng”, chị Celine nói.

Dự án gồm 3 phần chủ đạo được địa phương trọng gồm: website thực tế ảo VR 360 “Hội An Metaverse”; không gian số Hội An Metaverse Space và bản đồ số 3D chùa Cầu Hội An trên Map 3D. Trong đó, website thực tế ảo VR 360 “Hội An Metaverse” là một giải pháp quảng bá toàn cảnh và chi tiết nhiều địa danh nổi tiếng của Phố cổ Hội An, với các chức năng xem 360 độ và 3D thực tế để du khách khám phá. Mỗi địa danh trong này sẽ được thuyết minh trực tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, du khách dễ dàng tham quan thành phố Hội An ngay cả khi đang ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Một giải pháp quảng bá tiếp theo được TP Hội An nếu đó chính là không gian số Hội An Metaverse Space. “Không gian Metaverse Space Hội An giúp du khách trải nghiệm bối cảnh Hội An trên nền tảng vẽ 3D, có thể gặp gỡ, giao tiếp, đi bộ dạo phố tương tác nhiều người trong này. Điểm mới tại đây chính là mọi người từ xa có thể hẹn bạn vào và có thể giao tiếp, gặp gỡ ngay trong này dưới một nhân vật 3D thay thế. Nếu như có kính thực tế ảo cùng với thiết bị cầm tay, người dùng sẽ có không gian trải nghiệm thực tế hơn, góc nhìn trực quan, âm thanh, hiệu ứng sinh động hơn”, ông Đinh Hồng Ân, Giám đốc kinh doanh Bizverse chia sẻ.

Cuối cùng, đó là bản đồ số 3D, hiện nay đã định vị bản đồ số 3D của Chùa Cầu Hội An đúng vị trí trên hệ thống map toàn cầu. Theo những du khách đã trải nghiệm tham quan Hội An trên Metaverse, một trong những lợi thế chính của công nghệ này là nó có thể khuyến khích khách du lịch thử các chuyến thăm ảo tới các điểm đến mong muốn. Chẳng hạn, sử dụng trải nghiệm tương tác ảo có thể mô tả chính xác cảnh quan trong thế giới thực, giúp khách tham quan có hình dung rõ ràng về một địa điểm cụ thể trước khi đến thăm.

Tương tự, khách du lịch có thể sử dụng trải nghiệm thực tế ảo để thử những tiện nghi khách sạn cung cấp hay tính toán khoảng cách từ khách sạn đến các địa điểm tham quan nổi tiếng…

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An Trương Thị Ngọc Cẩm chia sẻ, đây là hệ thống du lịch ảo, chuyển tải các hình ảnh về du lịch Hội An. Trong đó có các điểm di tích, quán, nhà cổ cũng như làng nghề truyền thống. Tất cả đều được chuyển tải trên hình ảnh 3D và được giới thiệu một cách đầy đủ, chân thực đến với khán giả và khách du lịch. “Hiện nay, chúng tôi đang sơ bộ hoàn thiện hệ thống và đưa vào sử dụng. Riêng hệ thống không gian số Hội An Metaverse Space, chúng tôi dự kiến sẽ đặt màn hình, kính thực tế ảo cùng với thiết bị cầm tay ngay tại số 8 Hoàng Diệu để du khách trải nghiệm tham quan phố cổ bằng một hình thức mới”, bà Cẩm nói.

Bà Cẩm cho biết thêm, thời gian tới đây, Hội An sẽ tiếp tục phát triển hệ thống, đưa các nhà hàng, khách sạn, các quầy kinh doanh lên trực tiếp trên này. Những hộ gia đình kinh doanh này sẽ cập nhật hình ảnh, gian hàng quảng bá sản phẩm. Tiếp đến, thành phố sẽ phát triển công nghệ tương tác, tư vấn và đặt, mua vé tham quan qua metaverse. Nâng cấp giai đoạn 2, tạo mã QR Code tham quan – nghe thuyết minh ảo đặt tại các vị trí thực tế của Hội An. Nâng cấp hình ảnh, người thuyết minh, dữ liệu Map 3D… cùng với nhiều thứ tiếng cũng sẽ được xuất hiện trên hệ thống này.

Cơ hội “thử trước khi mua” sẽ giúp khách du lịch hay nhân viên tiền trạm khám phá trước các địa điểm du lịch mà không phải tốn kém thời gian.

Với mong muốn giới thiệu đến công chúng nội dung nền tảng và tiềm năng của Hội An, là cơ sở để xây dựng hồ sơ tham gia ứng cử gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong thời gian tới, nhân dịp này, TP. Hội An cũng đã ra mắt trang thông tin điện tử “ Hội An- Thành phố sáng tạo”. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, để bảo tồn và phát huy nghề truyền thống và văn nghệ dân gian ở Hội An hướng đến thành phố sáng tạo, thành phố luôn chú trọng bản sắc văn hóa làng nghề cùng với kho tàng văn nghệ dân gian muôn hình muôn vẻ như là những thành tố quan trọng tạo thành và truyền tiếp dòng chảy văn hóa Hội An.

Bên cạnh đó, đại diện các công ty lữ hành tại Quảng Nam cho biết, hầu hết các công ty đang bắt đầu xem xét các khả năng của công nghệ Metaverse với mong muốn chuyển đổi hay tạo ra những tác động đột phá. Theo đó, cơ hội “thử trước khi mua” sẽ giúp khách du lịch hay nhân viên tiền trạm khám phá trước các địa điểm du lịch mà không phải tốn kém thời gian, tiền bạc hay những vấn đề khác khi phải đến tận nơi trực tiếp. Cũng thông qua công nghệ Metaverse, các khách sạn sẽ nắm rõ được nhu cầu, sở thích của du khách từ nhu cầu tiếp cận dịch vụ giải trí đến việc đáp ứng các nhu cầu ăn ở…