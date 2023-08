Thăm miền Tây giữa lòng phố Hội

Theo người dân địa phương, rừng dừa Bảy Mẫu hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh, đã có cách đây khoảng 200 năm. Thời đó, người miền Tây Nam Bộ di cư và mang theo giống dừa vào trồng ở khu vực này. Nhờ hợp nước, hợp đất nên rừng dừa sinh sôi, phát triển thành một khu rừng dừa rộng khoảng 7 mẫu (7ha). Mặc dù hiện tại đã lên đến hơn 100ha nhưng người ta vẫn quen gọi với cái tên là Bảy Mẫu.

MỘT NGÀY Ở CẨM THANH

Trước khi trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của Hội An, nơi đây từng là căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ, đã giúp quân ta đánh thắng nhiều trận chiến. Vì thế mà khi đến đây, du khách không chỉ được tham quan, trải nghiệm cuộc sống của vùng sông nước mà còn được lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn. Ngày nay, nơi đây được ví như “miền Tây sông nước”, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch, giúp làm giàu thêm cho mảnh đất này.

Thời điểm du lịch Cẩm Thanh lý tưởng nhất là vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 9. Đặc biệt là tháng 8, tháng 9 là lúc rừng dừa vào độ đẹp nhất. Thời tiết tuy nắng nóng nhưng không khí ở rừng dừa khá mát mẻ, trong lành. Nên tránh đi vào tháng 11 và 12, vì khi đó Hội An bước vào mùa mưa, gió to, có thể xuất hiện cả bão, sẽ làm ảnh hưởng đến lịch trình của du khách.

Khu du lịch rừng dừa Cẩm Thanh mở cửa từ 7h đến 17h hàng ngày. Giá một thúng là 150.000 đồng cho 2 người, thời gian di chuyển khoảng 45 - 50 phút. Trên mỗi thúng đã có sẵn 2 ô và 2 nón cho du khách che nắng. Nếu gọi điện đặt vé trước khi đến, du khách sẽ có người đón ngay từ bên ngoài và được miễn phí vé vào cửa có giá 30.000 đồng/người. Lưu ý nên đi rừng dừa vào lúc sáng 7 giờ – 9 giờ hoặc chiều từ 15 giờ - 17 giờ để trải nghiệm tuyệt vời hơn, tránh thời điểm nắng đỉnh điểm.

Khi tới rừng dừa, du khách sẽ được trải nghiệm ngồi trên chiếc thuyền thúng, lênh đênh trên sông nước, len lỏi vào những con lạch nhỏ, phóng mắt ngắm hàng dừa xanh tít tắp ngay trong tầm mắt. Ngoài ra, du khách còn cảm nhận chân thực những màn trình diễn hấp dẫn của người chèo thuyền khi thử thách bản thân với trò quay thúng. Hay xem người dân trình diễn giăng lưới bắt cá, đua thuyền... trên sông Thu Bồn.

Từ Cẩm Thanh đi phố cổ Hội An, đến bãi biển Cửa Đại chỉ vài cây số, bởi vậy du khách thường chọn Cẩm Thanh khi đến lưu trú tại Hội An để được hòa mình vào thiên nhiêu tươi đẹp, để được sống cùng đời sống thường nhật yên ả, bình dị của người dân Cẩm Thanh chân chất, hiền hòa.

CHỐN DỪNG CHÂN HIỀN HÒA

Có một gia đình Hà Nội, vì đã “phải lòng” Cẩm Thanh, đã quyết tâm gây dựng một Mayci Hội An - Palmview Boutique Hotel từ một khách sạn cũ để được gắn bó với vùng đất bình yên này. Và quả thực, Mayci là một khách sạn với không gian xanh mướt và ngập tràn ánh sáng.

Những đường cong, góc khuất xanh tươi của Mayci thực sự làm du khách ngỡ ngàng. Từ các phòng có thể nhìn ngắm trọn trong tầm mắt khu vườn, hàng dừa nhiều năm tuổi và hồ cá. Đứng trong khu vườn có thể nhìn ngắm tổng thể khách sạn với lối kiến trúc mang màu sắc Gothic pha lẫn phong cách Hội An xưa, cách nhau bởi bể bơi trong veo, róc rách.

Đứng dưới những tán cây trong Mayci có thể nhìn thấy cả bầu trời trong xanh. Cảm giác thực sự thư thái khi mỗi sớm mai đứng trên cầu bắc qua hồ cá, nhìn đàn cá vàng tung tăng bơi lội, ngắm từng tia nắng ban mai len lỏi trong những tán dừa, chạm tay vào cỏ cây, hoa lá và cảm nhận thiên nhiên thật gần, thật gần… Khi màn đêm buông xuống, Mayci được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng biểu tượng của Phố Hội lung linh, huyền ảo và lãng mạn.

Mỗi căn phòng tại Mayci Hội An - Palmview Boutique là một sự thú vị. Điều tuyệt vời nhất trong nội thất của Mayci là câu chuyện của những đời cây đã chết đi nhưng được “ tái sinh” để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Nội thất, ngoại thất ở Mayci được tạo nên bởi những thân cây được sinh ra và lớn lên trong hàng trăm năm, được sống trong những cánh rừng già nhiệt đới hay trên những đỉnh núi cao nhất làm bạn với gió núi và mây ngàn, được nuôi dưỡng bằng những dòng suối mát lành, vươn lên từ đá sỏi, hấp thụ sinh khí của đất trời và rồi khi chết đi vẫn… để lại những “hồn lũa” thực sự độc đáo.

Và như thế, có cảm giác cuộc sống như thước phim quay chậm khi lưu trú tại Mayci. Bắt đầu ngày mới bằng việc đạp xe qua những con đường liên thôn uốn lượn; đến quán ăn địa phương thưởng thức những món ăn bình dị, dân dã của con người xứ Quảng; đến cảng cá An Lương để hoà cùng nhịp sống thường nhật với ngư dân của làng chài Duy Hải; ngắm bình minh huy hoàng từ cầu Cửa Đại; tham quan xưởng mộc mang tên Du Mục để chiêm ngưỡng những sản phẩm được làm ra từ gỗ lũa… Đó là cảm giác thư thái, khiến cho tâm hồn như được chữa lành sau những tháng ngày vất vả nơi thành phố.

Du khách Hằng Nguyễn đã từng lưu trú tại Mayci Hội An - Palmview Boutique viết: “Mình cảm nhận Mayci Hội An - Palmview Boutique như một Hội An thu nhỏ, đậm chất Boutique xen lẫn phong cách hiện đại, tinh tế đến từng chi tiết, sẽ trở lại với Mayci trong thời gian sớm nhất”.

Còn du khách Phương Nga miêu tả với sự hài lòng: “Khách sạn Mayci thật duyên dáng với đường nét kiến trúc hài hòa với không gian xanh bao quanh. Phòng ở với thiết kế giản dị nhưng đặc sắc cùng view đẹp. Nhân viên rất tận tình và chu đáo. Đặc biệt bữa sáng là điểm nhấn thật tuyệt trong trải nghiệm. Với vị trí thuận tiện để đến các điểm du lịch xung quanh Hội An nên Mayci là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người”.