Tháng 1/2023, khối lượng giao dịch cổ phiếu trên UPCoM giảm hơn 23%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng 1/2023 có diễn biến giao dịch kém sôi động với thanh khoản giảm đáng kể.

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 36,82 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 23,07% so với tháng 12/2022, đồng thời giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 462 tỷ đồng/phiên, giảm 23,36% - trong đó, phiên giao dịch ngày 6/1/2023 được ghi nhận là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất với 58,02 triệu cổ phiếu được giao dịch, và cũng là phiên giao dịch có GTGD cao nhất, đạt hơn 823 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM Index có xu hướng đi ngang trong hai tuần đầu của tháng và tăng mạnh trong hai tuần cuối tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 1/2023 đạt 75,84 điểm, tăng 3,5% so với cuối tháng 12/2022, đồng thời đây cũng là phiên giao dịch có chỉ số UPCoM Index cao nhất tháng. Phiên giao dịch có chỉ số thấp nhất tháng đạt 72,09 điểm thuộc về ngày 13/1/2023.

Về biến động giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng 1 là mã chứng khoán TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 15.900 đồng, tăng 98,75% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là CTW của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ với giá đóng cửa đạt 30.500 đồng, tăng 94,27% so với cuối tháng trước. Ngoài ra trong nhóm những mã chứng khoán tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu YBC của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, PRO của CTCP Procimex Việt Nam, VCX của CTCP Xi măng Yên Bình.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, C4G, SBS, VHG, VAB với khối lượng giao dịch lần lượt là 154 triệu, 48 triệu, 30 triệu, 25 triệu, và 20 triệu cổ phiếu.

Tháng 1/2023, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm so với tháng 12/2022, với tổng khối lượng giao dịch đạt 16,79 triệu cổ phiếu, GTGD đạt hơn 412 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 238 tỷ đồng và bán ra 173 tỷ đồng, tính chung trong tháng 1/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 64,95 tỷ đồng, giảm 86,65% so với giá trị mua ròng trong tháng 12/2022.



HNX cho biết, các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, VEA, QNS, ACV, OIL. Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là VTP, VEA, ACV, OIL, DPS. Trong khi đó, các công ty chứng khoán giao dịch tự doanh đạt 162,5 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với tháng 12/2022 trong đó mua vào 98,6 tỷ đồng, bán ra 63,8 tỷ đồng.

Thị trường UPCoM trong tháng 1 đón nhận thêm 5 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và có 2 doanh nghiệp hủy đăng ký kinh doanh, tại thời điểm cuối tháng 1/2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường đạt 859 doanh nghiệp, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng.



Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 31/1/2023 đạt 1.004,77 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối tháng trước.