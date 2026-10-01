Ban phụ huynh học sinh không được vận động tài trợ, đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2026.
Thông tư quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu theo quy định, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục. Ban đại diện cha mẹ học sinh không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục không phải là cấp trên của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Ban đại diện hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định.
Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không thay thế hoặc làm chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể có liên quan; không can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lí, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục; không can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh.
Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.
Vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục được làm rõ trong Thông tư.
Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục theo nhiệm vụ, quyền được quy định. Tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.
Việc phối hợp có thể được thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua các kênh thông tin, nền tảng số phù hợp. Việc phối hợp không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí; phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của pháp luật.
Thông tư mới quy định rõ điều kiện hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.
Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.
Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lí tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.
Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, Ban đại diện cha mẹ học sinh điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức cho phù hợp, không yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.
Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh.
Hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng cho xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; hoạt động quản trị, quản lí, điều hành, chuyên môn; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục; các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục và các nội dung khác không thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện hoặc bị pháp luật cấm.
Quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
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