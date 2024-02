Thanh Hóa xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Về tình hình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện lập biên bản xử lý 2.347 trường hợp, phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 542 trường hợp; tạm giữ 1.181 phương tiện.

Riêng về nồng độ cồn, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết), lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 1.101 trường hợp, phạt tiền gần 4,3 tỷ đồng. Công tác phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời 8 vụ cháy; ngăn chặn 1 vụ có ý định tự tử.

An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững, không xảy ra vụ việc "đột xuất", "bất ngờ". Phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm 29,41%, trên địa bàn tỉnh này không để xảy ra trọng án, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông giảm 8,3%...

Theo đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự (giảm 29,41%). Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 11/12 vụ, đạt 91%.

Lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong những ngày Tết

Năm nay, 100% cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã không nghỉ Tết mà tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với tinh thần "Xuyên đêm, xuyên Tết", kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua lỗi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp thành lập các tổ tuần tra kiểm soát kết hợp với việc lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: Lai đèo nhiều người, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm tốc độ, chở quả khổ, quá tải, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh này diễn ra nhiều lễ hội đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ. Vì vậy, công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần phải luôn nêu cao tinh thần tự giác trong biệc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhất là không nên sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong những ngày đầu xuân năm mới.