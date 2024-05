Thanh khoản có tín hiệu chững lại, cổ phiếu ngân hàng vững giá

Trái ngược với kỳ vọng, thị trường không sôi động hơn trong phiên chiều nay, mặt bằng giá cổ phiếu cũng không cao thêm, độ rộng kém hơn, nhưng cổ phiếu ngân hàng làm rất tốt nhiệm vụ giữ nhịp. VN-Index đóng cửa tăng 1,15% tương đương +14,39 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức chốt phiên sáng một chút.

Bất ngờ là thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều giảm 9,3% so với buổi sáng, đạt 9.838 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, giao dịch chung giảm tới 11,1%. Với đà tăng giá mạnh mẽ trước đó, lẽ ra dòng tiền phải hoạt động sôi nổi hơn.

Thêm nữa, độ rộng VN-Index cuối ngày không có nhiều khác biệt, ghi nhận 300 mã tăng/129 mã giảm, thậm chí còn kém phiên sáng một chút (299 mã tăng/102 mã giảm). Biên độ giá cũng vậy, đóng cửa HoSE có 91 mã tăng trên 1% trong khi buổi sáng đã có 95 mã.

Dĩ nhiên với từng cổ phiếu cụ thể vẫn có những mã tiến triển mạnh mẽ hơn chiều nay. Lấy ví dụ rổ VN30, có 15 cổ phiếu tăng so với giá chốt buổi sáng nhưng cũng 13 mã tụt giá. Cổ phiếu ngân hàng đa phần là mạnh thêm. Nổi bật là TCB, từ mức tăng 2,7% bùng nổ thành tăng 3,74%, tương đương riêng chiều nay tăng thêm 1,01%. VCB nhích thêm 0,54% nữa thành tăng 1,76%. Biên độ này khá hẹp nhưng VCB là mã vốn hóa lớn nhất của chỉ số, nhờ đó vượt qua BID trở thành cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất. TCB cũng “nhảy bậc” và chỉ đứng sau VCB. VPB, TPB, SSB, SHB, HDB, ACB đều là các cổ phiếu ngân hàng có cải thiện giá tốt chiều nay.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn giao dịch nổi bật và hút dòng tiền ấn tượng. Trong 10 cổ phiếu nâng đỡ chỉ số VN-Index mạnh nhất thì tới 9 mã thuộc nhóm ngân hàng. Toàn nhóm này có duy nhất VBB giảm 2,5%, SGB và ABB tham chiếu, còn lại đều tăng. Tới 14 mã ngân hàng tăng trên 2% và 6 mã khác tăng trong biên độ 1% tới 2%.

Tuy vậy thanh khoản ở nhóm này cũng đã suy yếu một chút. Tổng giá trị khớp lệnh của cổ phiếu ngân hàng chiều nay giảm tới 27% so với phiên sáng, chỉ đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản chung của phiên chiều kém hơn buổi sáng.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay hầu hết tăng giá mạnh.

Việc cổ phiếu ngân hàng nhận được dòng tiền mạnh mẽ sau khi có thông tin hỗ trợ là tín hiệu cho thấy thị trường đang “khát” thông tin. Hiện các yếu tố như kết quả kinh doanh hay tin chia thưởng, phát hành thêm đã trở nên nhàm chán. Tuy vậy yếu tố tích cực là lượng tiền chờ đợi và sẵn sàng giao dịch còn lớn, chỉ cần một đòn bẩy là sẵn sàng tham gia.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay đạt khoảng 22.840 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với phiên hôm qua. Đây là phiên giao dịch thứ hai liên tiếp thị trường đạt ngưỡng trên 20 ngàn tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mức giao dịch này khá lớn khi so với ngưỡng trung bình gần đây. Cụ thể, trong 15 phiên liền trước, mức khớp lệnh trung bình chỉ khoảng 15.300 tỷ đồng/ngày, tức là hai phiên vừa qua giao dịch tăng trên 45% so với bình quân. Việc thị trường đang tiến tới vùng đỉnh cao trung hạn hồi tháng 3/2024 nhưng thanh khoản vẫn gia tăng mạnh cho thấy sự hưng phấn đa trở lại. Đây có thể là dòng tiền bị trễ nhịp trong giai đoạn tăng trước đó bắt đầu gia nhập một cách dứt khoát.

Hiện tại VN30-Index nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã vượt qua đỉnh cao tháng 3/2024 nhưng VN-Index chậm hơn, vẫn còn khoảng cách 1,66%. Dù vậy với năng lực của cổ phiếu ngân hàng, khoảng cách này chỉ tương đương 1-2 phiên giao dịch. Nếu VN-Index vượt đỉnh, đây sẽ là liều kích thích đáng kể cho tâm lý hưng phấn hiện tại.