Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Bất chấp VCB, VHM vẫn đang tăng mạnh nâng đỡ chỉ số, sức ép từ số lớn cổ phiếu khác vẫn đè VN-Index giảm 0,37% so với tham chiếu. Độ rộng co hẹp lại khá nhanh theo thời gian, nguyên nhân vì dòng tiền mua quá kém. Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn sáng nay giảm tới 27% so với sáng hôm qua.

Phiên tăng khá tốt đêm qua của chứng khoán thế giới tạo một chút hào hứng lên thị trường trong nước. Vài phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index tăng cao nhất 0,72% trước khi lao dốc trong toàn thời gian còn lại. Kết phiên chỉ số đang ở sát mức thấp nhất ngày.

Điều quan trọng là độ rộng của VN-Index thay đổi nhanh. Lúc chỉ số đạt đỉnh, ghi nhận có 198 mã tăng/30 mã giảm. Đến 10h độ rộng đã là 157 mã tăng/139 mã giảm và kết phiên còn 103 mã tăng/232 mã giảm. Không chỉ đảo chiều về độ rộng nói chung, nhóm blue-chips cũng không làm tốt vai trò giữ nhịp, thậm chí 10 cổ phiếu ép chỉ số đỏ chủ đạo là thuộc rổ VN30.

VN30-Index đang giảm 0,49% so với tham chiếu và chỉ còn sót lại 5 mã tăng trong khi 24 mã giảm, 12 mã trong số này giảm quá 1%. Dẫn đầu là VJC giảm 3,41%, PDR giảm 2,54%, MSN giảm 2,45%, VRE giảm 2,41%, VIC giảm 1,7%. Nhóm trụ đóng góp thêm BID giảm 1,1%, SAB giảm 1,53%. May mắn nhóm tăng có VHM tăng 2,35%, VCB tăng 1,29%. Chỉ riêng hai mã lớn nhất thị trường này đã đỡ gần 2,5 điểm cho chỉ số.

Thị trường từ từ chuyển trạng thái và lao dốc nhanh hơn về cuối phiên sáng do sức mua ngày càng suy yếu. Áp lực bán không phải là quá mạnh, bằng chứng là thanh khoản sụt giảm sâu và biên độ giảm cũng chưa lan rộng. Cả sàn HoSE có 78 cổ phiếu đang dưới tham chiếu từ 1% trở lên. Tuy nhiên do đầu phiên giá hầu hết cổ phiếu tăng nên biên độ giảm tuy nhẹ, thực tế mức độ giảm trong phiên lại khá lớn. Thống kê cho thấy đã có 206 cổ phiếu bốc hơi quá 1% so với mức giá cao nhất buổi sáng, tương đương 59% số mã phát sinh giao dịch.

VN-Index chuyển trạng thái rất nhanh.

Giá trị khớp lệnh lệnh sàn HoSE đã giảm hơn 26% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 2.432 tỷ đồng. VN30 giảm giao dịch 19%, đạt 1.077,6 tỷ. Khá bất ngờ là sáng nay khối ngoại còn tăng mua so với sáng hôm qua khoảng 44%, với 286.9 tỷ đồng giải ngân trên HoSE. Điều này đồng nghĩa với dòng vốn của nhà đầu tư trong nước đã sụt giảm mạnh thật sự. Phía bán của khối ngoại là 396,8 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 109,9 tỷ.

Các cổ phiếu bị bán nổi bật là SSI -33,6 tỷ, HPG -27 tỷ, VNM -19,7 tỷ, VND -18,8 tỷ. Phía mua lớn nhất là VHM +16,8 tỷ. Có thể thấy giao dịch của khối ngoại quá nhỏ để có thể ảnh hưởng tới giá. Áp lực chính vẫn đang là nhà đầu tư trong nước.

Thanh khoản sụt giảm mạnh sáng nay cũng có thể đến từ sự thận trọng khi FED đang họp bàn chuyện tăng lãi suất. Nếu mức tăng là 0,25% thì đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên nếu mức tăng cao hơn, đó sẽ là một tín hiệu xấu cho thấy FED “mặc kệ” những rắc rối của lĩnh vực ngân hàng xảy ra gần đây. Mặt khác, thông điệp của FED cũng sẽ là tham chiếu quan trọng vì quan điểm “diều hâu” trong đánh giá triển vọng lạm phát cũng như nhận định về rủi ro khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng sẽ được thị trường chứng khoán diễn giải là bất lợi.