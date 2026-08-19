Thị trường ưu tiên vị thế bán, chỉ nên mua khi dòng tiền tăng mạnh?

Sự suy yếu của dòng tiền cũng đi kèm với việc vùng bán đang áp đảo vùng mua và tăng mạnh so với trước. Điều này cho thấy thị trường hiện ưu tiên vị thế bán. Áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong một đến hai phiên tới trước khi giảm dần.

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Nhận định về xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại, ông Phan Tấn Nhật - Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của Chứng khoán SHS cho rằng sau một nhịp phục hồi mạnh từ vùng 1.650 lên 1.800 điểm, thị trường chứng khoán đang cho thấy những dấu hiệu rõ hơn của một giai đoạn điều chỉnh và tích lũy.

Diễn biến thị trường đang phản ánh lực bán đang chiếm ưu thế khi số lượng cổ phiếu tiêu cực áp đảo số mã tích cực. Trong bối cảnh dòng tiền ngắn hạn suy giảm và các vùng bán đang chiếm ưu thế, chiến lược được đưa ra là hạn chế gia tăng tỷ trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ những vùng giá thấp hơn để tái cơ cấu danh mục.

Một số cổ phiếu vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Tuy nhiên, diễn biến này chủ yếu được đánh giá là sự phục hồi sau nhịp bán mạnh, chưa phải tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới.

Ở góc độ dòng tiền, dòng tiền ngắn hạn đang giảm và duy trì ở mức trung bình. Đây là tín hiệu cần lưu ý đối với những nhà đầu tư đang sử dụng tỷ trọng cao. Khi VN-Index phục hồi lên vùng 1.740-1.750 điểm, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên giảm tỷ trọng ngắn hạn thay vì gia tăng vị thế. Chỉ nên xem xét mua lại khi dòng tiền tạo đáy và quay trở lại xu hướng tăng.

Sự suy yếu của dòng tiền cũng đi kèm với việc vùng bán đang áp đảo vùng mua và tăng mạnh so với trước. Điều này cho thấy thị trường hiện ưu tiên vị thế bán. Áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong một đến hai phiên tới trước khi giảm dần. Vì vậy, nếu cần cơ cấu danh mục, nhà đầu tư có tỷ trọng cao nên chờ thị trường hồi phục về vùng 1.740-1.750 điểm để tinh giản danh mục, chuyển sang những cổ phiếu có chất lượng cơ bản tốt hơn.

Một yếu tố khác cần lưu ý là sự luân phiên phục hồi của cổ phiếu sau nhịp tăng mạnh của VN-Index từ 1.650 lên 1.800 điểm đang có dấu hiệu đạt đỉnh. Những cổ phiếu yếu nhưng chất lượng tốt thường phục hồi trước, trong khi nhóm chất lượng thấp phục hồi sau cùng. Khi các cổ phiếu chất lượng thấp tăng mạnh, đây có thể là thời điểm thích hợp để cơ cấu danh mục. Nhà đầu tư nên hạn chế mở rộng danh mục vào những cổ phiếu yếu và tập trung nguồn lực vào các doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp có nền tảng tốt.

Ở nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, BCM là một ví dụ đáng chú ý sau giai đoạn tăng mạnh theo kỳ vọng thoái vốn và xuất hiện lực chốt lời. FRT cũng chịu áp lực bán sau một giai đoạn tăng mạnh. Đây được đánh giá là hiện tượng chốt lời tại những vùng kháng cự mạnh, do đó nhà đầu tư cần thận trọng khi xem xét đầu tư hoặc đầu cơ.

Ở chiều tích cực, VIC và VHM vẫn là hai cổ phiếu đáng chú ý khi có khả năng phục hồi trở lại sau thông tin ngày 21/8 được đưa vào danh mục. Diễn biến của hai cổ phiếu này được kỳ vọng có thể hỗ trợ VN-Index phục hồi về vùng 1.750-1.850 điểm.

Xét theo nhóm ngành, phần lớn các ngành sau một giai đoạn phục hồi đều đang chuyển sang trạng thái tích lũy hoặc điều chỉnh. Nhóm cảng được đánh giá đang trong xu hướng tăng trưởng. Hàng không đang điều chỉnh, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại tích lũy sau phục hồi.

Hiện chỉ có ba nhóm ngành được đánh giá đang trong xu hướng tăng trưởng gồm Bảo hiểm, Bất động sản và Dầu khí. Trong đó, Bất động sản chịu ảnh hưởng chính từ nhóm Vingroup; Dầu khí có một số cổ phiếu đáng chú ý như BSR, PVP và PVT. Ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh và được lưu ý về xu hướng giảm trung và dài hạn.

Về vùng mua bán, phần lớn các nhóm cổ phiếu lớn hiện nằm trong vùng bán, trong đó có Bất động sản và Công nghệ. Do đó, khi thị trường phục hồi, chiến lược ưu tiên vẫn là giảm tỷ trọng ngắn hạn để cân đối danh mục. Đồng thời, nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu của từng ngành, có chất lượng tốt và xu hướng giá tích cực, thay vì phân bổ vào những cổ phiếu yếu. FPT được đưa ra như một ví dụ về cổ phiếu có chất lượng tốt và kỹ thuật xu hướng giá tích cực.

Đối với VN-Index, kịch bản được đưa ra là chỉ số có thể chịu lực bán về vùng 1.700-1.720 điểm trong một vài phiên tới, sau đó phục hồi trở lại vùng 1.740-1.750 điểm. Trong trường hợp tích cực, chỉ số có thể vượt trở lại 1.750 điểm trong một vài phiên tới, đặc biệt nếu có thông tin hỗ trợ từ việc công bố danh mục cổ phiếu.

Theo đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cao nên chờ thị trường phục hồi để cơ cấu danh mục. Ngược lại, những nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu thấp có thể xem xét tích lũy ở vùng giá thấp, đặc biệt khi VN-Index điều chỉnh về khoảng 1.720-1.700 điểm. Trọng tâm vẫn nên là những ngành đang có xu hướng tăng trưởng và các doanh nghiệp có nền tảng tốt.

Nhìn tổng thể, thị trường ngắn hạn đang bước vào vùng điều chỉnh sau một nhịp phục hồi mạnh. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng thấp và ưu tiên quản trị rủi ro. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, những cổ phiếu đã điều chỉnh sâu nhưng có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tích cực vẫn có thể được xem xét để tích lũy. Trong đó, diễn biến của nhóm Vingroup tiếp tục có ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số chung và sẽ là yếu tố cần theo dõi sát trong những phiên tới.