Thanh khoản thị trường cổ phiếu trên HOSE lập đỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), trong tháng 6, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HOSE diễn biến khá sôi động và tăng trưởng mạnh cả về khối lượng lẫn giá trị.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.120,18 điểm, tăng 4,19% so với tháng 5/2023 và tăng 11,23% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 1.096,12 điểm, tăng 5,17% so với tháng 5/2023, và tăng 12,93% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1.123,13 điểm, tăng 5,33% so với tháng 5/2023 và tăng 11,73% so với cuối năm 2022.

Một số ngành tăng điểm trong tháng gồm: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 16,53%; ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 9,15%; ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) tăng 5,59%... Bên cạnh đó, trong tháng 6 chỉ ghi nhận một ngành giảm điểm là ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) giảm 1,78% so với tháng 5/2023.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 6 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt hơn 877,51 triệu cổ phiếu và 16.889 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 23,39% về khối lượng bình quân và 38,37% về giá trị bình quân so với tháng 5/2023. Đây cũng là tháng thị trường niêm yết HOSE có khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên cao nhất trong 6 tháng đầu năm.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 11.711 tỷ đồng với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 651,43 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm lần lượt 45,17% về giá trị bình quân và giảm 5,81% về khối lượng bình quân so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong quý 2/2023, giá trị cổ phiếu bình quân đạt 13.517 tỷ đồng với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 747,63 triệu cổ phiếu; tương ứng giảm lần lượt 21% về giá trị bình quân và giảm 26,89% về khối lượng bình quân so với cùng kỳ năm 2022.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất tại HOSE trong tháng là NVL, VND, SHB, HPG và DIG; trong đó cao nhất là NVL với gần 915 triệu cổ phiếu được giao dịch và DIG là hơn 563,75 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, các mã có giá trị mua ròng lớn nhất là HPG, SSI, VND, HDG và FRT; trong đó mã giá trị mua ròng lớn nhất thuộc về HPG với 1.952,4 tỷ đồng và thấp nhất là FRT với 257,7 tỷ đồng.

Về giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 6/2023 có thêm 50 mã CW mới được niêm yết và giao dịch trên HOSE. Khối lượng giao dịch bình quân phiên CW đạt khoảng 19,47 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 24,9 tỷ đồng; tương ứng tăng 64,67% về khối lượng bình quân và tăng 149,41% về giá trị giao dịch bình quân so với tháng 5/2023.

Top 40 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD trên sàn HOSE tại thời điểm 30/06/2023

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 6 nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 546 tỷ đồng (trong đó giá trị giao dịch mua vào đạt gần 26.552 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt gần 27.098 tỷ đồng). Giá trị giao dịch của khối này trong tháng đạt gần 53.650 tỷ đồng, chiếm hơn 7,21% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường.

Tính đến hết ngày 30/6/2023, có 508 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 395 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 13 mã chứng chỉ quỹ ETF và 97 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 141,19 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa đạt hơn 4,46 triệu tỷ đồng, tăng 4,18% so với tháng trước, chiếm hơn 94,04% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 46,95% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành).

Đến hết tháng 6/2023, trên HOSE có 40 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (VCB) và Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) là hai doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD.