Huế: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp sức, giúp hàng chục nghìn lao động vượt qua khó khăn

Không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính khi mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Huế đang từng bước phát huy vai trò là "bệ đỡ" của người lao động thông qua các chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp hàng chục nghìn lao động vượt qua giai đoạn khó khăn...

Hơn 43.000 lao động tại Huế được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 5 năm qua

Trong bối cảnh thị trường lao động luôn có những biến động, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh quan trọng, giúp người lao động giảm bớt áp lực về tài chính khi không may mất việc, đồng thời tạo cơ hội để sớm tìm được việc làm mới.

CHÍNH SÁCH ĐI VÀO CUỘC SỐNG, TIẾP SỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại thành phố Huế, cùng với các chương trình tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đồng bộ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ đến tư vấn việc làm và hỗ trợ học nghề.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 43.098 người lao động với tổng kinh phí gần 767 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ này đã trở thành chỗ dựa thiết thực đối với nhiều lao động trong khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai công việc, giúp họ có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và ổn định tâm lý để tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Không dừng lại ở việc chi trả trợ cấp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Trong 5 năm qua, thành phố đã hỗ trợ học nghề cho 3.837 lao động, tạo điều kiện để nhiều người chuyển đổi nghề nghiệp, bổ sung kỹ năng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Điểm đáng ghi nhận là chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Huế không tách rời với các hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm. Người lao động sau khi làm thủ tục hưởng trợ cấp đều được tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp, hỗ trợ tiếp cận các khóa đào tạo nghề nếu có nhu cầu. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian thất nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Từ năm 2024 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế đã tiếp nhận hơn 12.600 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; trong đó 12.120 người đã được giải quyết và nhận trợ cấp hằng tháng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn việc làm, hỗ trợ học nghề cho 1.490 người lao động, góp phần giúp nhiều người nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Chị Nguyễn Thị Lan, một lao động từng làm việc tại doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Huế, cho biết sau khi nghỉ việc, khoản trợ cấp thất nghiệp đã giúp chị có điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian tìm việc mới. "Điều tôi thấy ý nghĩa hơn là được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn khá kỹ về các vị trí tuyển dụng và định hướng học thêm nghề. Sau vài tháng, tôi đã tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập ổn định. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự giúp người lao động có thêm điểm tựa khi rơi vào giai đoạn khó khăn", chị Lan chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế, nhiều năm qua, Trung tâm luôn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với phương châm "3 đúng": đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao tính công khai, minh bạch.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Cùng với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm xã hội thành phố Huế giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý và tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng năm, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận, giải quyết khoảng 10.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp và khoảng 800 trường hợp hưởng hỗ trợ học nghề, với tổng kinh phí chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 180 tỷ đồng.

Song song với việc giải quyết chế độ, Bảo hiểm xã hội thành phố Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời kiến nghị truy thu đối với những trường hợp thuộc diện tham gia nhưng chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ theo quy định, đồng thời rà soát các trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định nhằm bảo đảm Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Gắn trợ cấp với tư vấn việc làm, Huế nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực XX, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn là "bệ đỡ" giúp người lao động có thêm cơ hội tái hòa nhập thị trường lao động thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề.

Thời gian tới, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn chính sách, tổ chức đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng chủ động phòng ngừa thất nghiệp, tăng cường hỗ trợ học nghề để người lao động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành và triển khai giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, việc xác thực dữ liệu công dân theo Đề án 06 của Chính phủ và tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan sẽ góp phần phát hiện kịp thời những trường hợp hưởng trợ cấp không đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong thực hiện chính sách.