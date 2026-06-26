The Light City đón đà tăng trưởng tại khu Đông Nam Tp.HCM

Nằm tại trung tâm tăng trưởng của vùng dịch vụ - du lich, The Light City đang được quan tâm nhờ nằm giữa điểm giao thoa của các khu vực có hạ tầng kết nối xuyên suốt và quy hoạch minh bạch.
Sau khi sáp nhập, Đông Nam Tp.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang dần khẳng định vai trò quan trọng của trong bức tranh phát triển siêu đô thị Tp.HCM. Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, khu vực này đã được định hình rõ các hướng phát triển vùng, hệ thống đô thị, công nghiệp và du lịch. Trong đó, vùng phát triển dịch vụ - du lịch chủ yếu tập trung tại hành lang ven biển bao gồm chuỗi các đô thị: phường Vũng Tàu, phường Phước Thắng, xã Long Hải, xã Phước Hải, xã Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo.
Song hành cùng tiềm năng du lịch rộng mở là thế mạnh logistics vượt trội từ cụm cảng nước sâu quốc tế Cái Mép – Thị Vải, một trong những siêu cảng lớn nhất khu vực. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của cụm cảng này với các chuyến tàu container xuyên đại dương đi thẳng sang châu Âu và hai bờ nước Mỹ, kết hợp cùng định hướng thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ có quy mô gần 3.800 ha, đang biến nơi đây thành trung tâm hàng hải và logistics trọng điểm của toàn khu vực.
Bên cạnh đó, loạt dự án hạ tầng kết nối vùng chiến lược như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Quốc tế Long Thành, đường Vành đai 4, cầu Phước An kết nối sang Đồng Nai hay việc triển khai nghiên cứu Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu với quy mô hơn 3.100 tỷ đồng chính là đòn bẩy vĩ mô đưa bất động sản khu Đông Nam Tp.HCM phát triển.
Trong chiến lược quy hoạch dài hạn, phường Phước Thắng và phường Vũng Tàu tập trung hình thành các tổ hợp du lịch đa năng quy mô lớn, tích hợp không gian quảng trường bãi biển, các khu nghỉ dưỡng phức hợp chuẩn quốc tế. Mô hình này được thiết kế đồng bộ nhằm đáp ứng tối đa phân khúc khách du lịch cao cấp, giải quyết bài toán tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo quy mô lớn mang tính toàn cầu thông qua loại hình du lịch MICE, từ đó tạo ra chuỗi giá trị lưu trú lâu dài cho du khách thượng lưu.
Chính sự thay đổi này đã thúc đẩy một xu hướng chuyển dịch rõ nét của dòng tiền trên thị trường bất động sản. Khẩu vị của các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại đã thay đổi một cách căn bản. Dòng tiền thông minh giờ đây đang tập trung tối đa vào những khu vực có hạ tầng kết nối xuyên suốt, quy hoạch minh bạch và đặc biệt là phải sở hữu dư địa tăng trưởng thực tế dựa trên nhu cầu sử dụng của người dân. Giới đầu tư không còn chạy theo những con sóng ngắn hạn mà kiên nhẫn tìm kiếm các giá trị bền vững, nơi tài sản có thể tự tạo ra dòng tiền đều đặn và tăng trưởng giá trị một cách tự nhiên theo tiến độ hoàn thiện của hạ tầng đô thị.
Giữa bức tranh đang thành hình của hạ tầng đô thị, The Light City dần khẳng định vị thế của một mô hình đô thị khác biệt hoàn toàn trong bức tranh quy hoạch tổng thể của khu vực phường Phước Thắng.
Trong khi phần lớn các dự án bất động sản xung quanh tập trung vào dòng sản phẩm nghỉ dưỡng, The Light City lại được định hướng phát triển bài bản theo mô hình một khu đô thị đồng bộ. Sự kết hợp này nhằm phục vụ đồng thời cả nhu cầu an cư chất lượng cao của cộng đồng cư dân hiện đại lẫn mục tiêu đầu tư dài hạn.
Sở hữu vị trí vàng đắt giá, The Light City tọa lạc ngay tại điểm giao nhau tại các phân khu chức năng quan trọng dọc theo hành lang đô thị biển trục đường 3/2 và đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận. Vị trí chiến lược này giúp dự án đón đầu toàn bộ tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của khu vực, biến nơi đây thành tâm điểm phồn vinh mới.
Bằng năng lực đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe của thị trường, The Light City mang đến một giải pháp đầu tư kép hoàn hảo giữa tích sản an toàn và khai thác nhu cầu ở thực tế. Đây vừa là những tài sản tích sản truyền đời có tính thanh khoản cao nhờ tính pháp lý minh bạch, vừa là những bất động sản có thể đưa vào vận hành, phục vụ nhu cầu ở thực ngay lập tức nhờ hệ sinh thái tiện ích nội khu đã hiện hữu sinh động.
Có thể khẳng định, The Light City không chỉ đơn thuần là nơi đón đầu làn sóng quy hoạch vĩ mô của thành phố biển, mà chính là điểm tựa vững chắc nhất để các nhà đầu tư thông thái hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận bền vững và an toàn tại thị trường khu Đông Nam Tp.HCM trong dài hạn.
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