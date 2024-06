Thế vận hội mùa hè ảnh hưởng ra sao đến các tuần lễ thời trang?

Nhiều người Paris đang bày tỏ lo ngại về Thế vận hội Olympic 2024. Trên thực tế, từ ngữ được sử dụng thường xuyên nhất để mô tả viễn cảnh tiếp đón 15 triệu du khách đến thành phố đông dân nhất châu Âu này là "cauchemar" (cơn ác mộng). Ước tính này gấp đôi lượng khách du lịch đến Paris vào tháng 7 và tháng 8 năm ngoái. Và vì vậy, việc Thế vận hội ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Paris và du khách, từ việc phong tỏa đường sá và chốt kiểm soát an ninh đến việc các hãng hàng không và khách sạn tăng giá bất hợp lý, là điều không thể tránh khỏi.

Đối với các thương hiệu thời trang, việc nắm bắt tình hình là điều quan trọng: Tuần lễ thời trang nam và Haute Couture diễn ra ngay khi các công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Paris bước vào giai đoạn nước rút.

“SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TUẦN LỄ THỜI TRANG NHỎ”

Liên đoàn thời trang cao cấp Pháp (Fédération de la Haute Couture et la Mode), đơn vị tổ chức Tuần lễ Thời trang Paris, đang nỗ lực trấn an các bên tham gia rằng với kế hoạch được chuẩn bị chi tiết, những thách thức liên quan đến Thế vận hội có thể được khắc phục.

"An ninh, giao đồ, tuyển chọn người mẫu, sản xuất - tất cả những việc này phụ thuộc vào việc đối thoại với các thương hiệu, với chính quyền", ông Pascal Morand, Chủ tịch FHCM cho biết. "Nhưng cho đến nay, cảm nhận chung là mọi người, bao gồm cả Ủy ban Thành phố Paris, đều mong muốn Tuần lễ thời trang này thành công".

Trong hơn một năm qua, Liên đoàn đã phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng bao gồm sở cảnh sát, chính quyền thành phố Paris, Ủy ban Olympic và Bộ Văn hóa Pháp. Liên đoàn duy trì danh sách 260 địa điểm thường được sử dụng cho Tuần lễ thời trang và theo dõi cách thức các địa điểm này bị ảnh hưởng bởi Thế vận hội. Danh sách này liên tục được cập nhật.

Liên đoàn cũng củng cố mối quan hệ hợp tác với Palais de Tokyo, một bảo tàng nghệ thuật đương đại nằm ở quận 16 tại Paris, vốn là địa điểm tổ chức nhiều show diễn. FHCM hy vọng nhiều thương hiệu mới nổi có thể tận dụng lợi thế của địa điểm rộng lớn này, nơi đã Liên đoàn đã ký sẵn các hợp đồng về sản xuất, ánh sáng và an ninh. “Đây sẽ không phải là một tuần lễ thời trang nhỏ. 2024 sẽ là một năm tuyệt vời cho Paris - và cả ngành thời trang Paris", ông Pascal Morand cho biết.

Mới đây, sự kiện thời trang xa hoa “Vogue World” của Tổng biên tập Anna Wintour lần đầu tiên được tổ chức tại Paris, diễn ra trùng với tuần lễ thời trang Haute Couture. Điều này báo hiệu Tuần lễ Thời trang Paris năm nay sẽ vô cùng đặc sắc bất chấp những gián đoạn về giao thông.

Sự kiện thời trang xa hoa “Vogue World” của Tổng biên tập Anna Wintour lần đầu tiên được tổ chức tại Paris

Việc Vogue có thể đảm bảo phong tỏa hoàn toàn Place Vendôme cho sự kiện chắc chắn không chỉ nhờ tầm ảnh hưởng của họ, mà còn bởi phần lớn giao thông trong khu vực này sẽ bị hạn chế do Thế vận hội.

Khu vực Place de la Concorde gần đó sẽ bị đóng cửa hoàn toàn vào tháng 6 để biến thành địa điểm tổ chức các môn thể thao đô thị như trượt ván và BMX. Concorde, vốn là quảng trường lịch sử, giờ đây là một nút giao thông rộng lớn, nối liền các trục đường chính của Paris như Champs-Elysées, Rue de Rivoli và các tuyến phố ven sông Seine. Các ga Concorde và Tuileries cũng sẽ bị đóng cửa.

Cầu Alexandre III (cây cầu nối các địa điểm như Petit Palais hay đại lộ Avenue Montaigne gần đó với Rive Gauche) cũng sẽ bị đóng cửa để chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Thế vận hội diễn ra vào ngày 25/7 trên sông Seine. Mặc dù chỉ có các đường ven sông phía dưới bị đóng cửa trong tháng 6, nhưng các hoạt động lắp đặt dọc bờ sông sẽ khiến việc di chuyển xung quanh khu vực này trở nên khó khăn.

CHI PHÍ DI CHUYỂN VÀ AN NINH TĂNG CAO

Với lực lượng cảnh sát thành phố và quốc gia được huy động tối đa phục vụ Thế vận hội, các thương hiệu thời trang được yêu cầu thuê an ninh tư nhân để hỗ trợ kiểm soát giao thông đón khách và các vấn đề an ninh khác. Trong khi hầu hết các thương hiệu lớn có đủ tiềm lực để chủ động, các thương hiệu nhỏ hơn thường xin phép chính quyền vào phút chót và vẫn trông chờ sự hỗ trợ an ninh từ phía cảnh sát.

Chi phí di chuyển là một mối lo ngại khác. Mặc dù giá vé máy bay đến Paris ban đầu tăng vọt trong suốt mùa hè, giá vé trên nhiều đường bay đã giảm trở lại mức tương đối bình thường cho đến khi Thế vận hội chính thức diễn ra. Tuy nhiên, giá phòng khách sạn trọn gói vẫn tiếp tục leo thang.

Tình trạng "đội giá" phục vụ Thế vận hội đang đẩy nhanh một vấn đề vốn đã khiến ngân sách cho các tuần lễ thời trang và thiết kế ở Paris và Milan căng thẳng trong những năm gần đây. Một số khách sạn hạng sang như Westin Paris Vendôme 4 sao vẫn ở mức giá chấp nhận được (phòng còn trống trong tuần lễ thời trang nam giới có giá từ 400 euro/đêm), nhưng các khách sạn sang trọng như Hôtel Georges V lại có mức giá cao ngất ngưởng, lên đến 2.980 euro/đêm.

Mặc dù mùa Tuần lễ Thời trang Paris năm nay có thể đặt ra nhiều thách thức về mặt hậu cần hơn thông thường, sự chú ý quốc tế gia tăng đổ dồn vào Paris cũng có thể biến đây thành thời điểm quan trọng để các thương hiệu tái khẳng định bản sắc của mình - đồng thời là cơ hội để đẩy nhanh nỗ lực xích lại gần hơn với lĩnh vực thể thao của ngành thời trang.

Từ Lễ khai mạc với sự tham gia của 160 chiếc thuyền diễu hành trên sông Seine đến các môn đấu kiếm tại Grand Palais và cưỡi ngựa vượt rào tại vườn Versailles, Thế vận hội Paris 2024 chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự kiện thể thao có tính hình ảnh đẹp nhất lịch sử.

Tuy nhiên, những hợp đồng quảng cáo đồ sộ giữa các vận động viên và các thương hiệu đồ thể thao, các thỏa thuận tài trợ lâu đời của Ủy ban Olympic với các “ông lớn” như Omega và mối quan hệ đối tác “hàng đầu” của LVMH với Thế vận hội Paris có thể khiến các thương hiệu thiết kế khác khó “chiếm spotlight”. Do đó, Tuần lễ Thời trang vẫn là “sân khấu” tốt nhất của họ, và mọi công sức các thương hiệu bỏ ra đều sẽ mang lại kết quả xứng đáng.