Thời điểm này, nhiều trường học trên cả nước đang bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ II đồng thời chuẩn bị hoàn thành chương trình học vào ngày 31/5. Tuy nhiên do dịch bệnh đang có những diễn biến bất thường, vì vậy đã có thêm nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường.

Cụ thể, đêm 5/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh gửi công văn hỏa tốc tới các sở, ban ngành thông báo cho toàn bộ học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hướng dẫn các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học, đồng thời phối hợp với Sở Y tế, phụ huynh quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch.

Tiếp đến là tỉnh Hải Dương, từ hôm nay 6/5, huyện Tứ Kỳ cho học sinh mầm non, tiểu học, các khối 6, 7, 8 trung học cơ sở và học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Riêng học sinh khối 9 trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện vẫn đi học bình thường.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nghiên cứu hình thức dạy học cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, bảo đảm nội dung kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ tại nhà do dịch Covid-19. Quyết định này đưa ra khi xuất hiện ca mắc mới Covid-19 là công dân huyện Tứ Kỳ.

Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện cũng đã quyết định cho học sinh của 5 trường và 1 lớp học trên địa bàn tạm dừng tới trường vì có liên quan đến các ca F1 để chuyển sang học trực tuyến.

Hiện nay, trên địa bàn Lào Cai đã xuất hiện nhiều trường hợp liên quan đến các ca bênh Covid-19, vì vậy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa; các trường trực thuộc sở trên địa bàn; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thông báo kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về việc tạm dừng học tập trung ở các cấp học trên địa bàn từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5.

Tại Đồng Nai, sau khi xác định ca bệnh Covid-19 tại tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã thông báo cho học sinh, học viên, trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên ở Thành phố Long Khánh và 6 xã (Xuân Trường, Xuân Bắc, Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray) thuộc huyện Xuân Lộc; Trường Mầm non Bảo Bình (xã Bảo Bình), Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Trung Dũng (xã Xuân Tây) ở huyện Cẩm Mỹ sẽ nghỉ học từ ngày 5/5 cho tới khi có thông báo mới.

Tại Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường chủ động đẩy nhanh kế hoạch thi học kỳ II để kết thúc trước ngày 8/5. Sau khi kết thúc thi học kỳ, các trường tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học và ôn tập trực tuyến cho học sinh để hoàn thành chương trình.

Liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly ở Hà Tĩnh, từ 6/5, Hà Tĩnh có 14 trường cho học sinh tạm nghỉ học.

Tình hình dịch Covid-19 đang có những biến động khó lường, tuy nhiên theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, theo khung kế hoạch thường niên, thời điểm kết thúc năm học vào ngày 31/5. Hiện mới là đầu tháng 5, các trường còn khoảng gần 4 tuần để vừa ôn tập, kiểm tra và đánh giá học sinh. Tạm thời chưa cần điều chỉnh thời gian kết thúc năm học.