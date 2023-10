Thị trường bất ngờ tăng mạnh, VN-Index trụ vững mốc 1.120 điểm

Nhịp tăng chiều nay khá bất ngờ là “sạch nước cản”, không hề có áp lực bán lớn xuất hiện của lượng hàng vừa về tài khoản. Lúc 2h đà tăng có chững lại một chút, có lẽ để thăm dò lượng hàng T+, nhưng sau đó lại tiếp tục tăng tốc. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày, đạt 1.128,54 điểm, tức là chưa vi phạm đỉnh cao nhất hồi tháng 1/2023 (1.120 điểm), vốn được xem là ngưỡng hỗ trợ.

Yếu tố giảm bán vẫn được duy trì trong buổi chiều là tín hiệu tích cực. Hôm qua áp lực này đè nặng lên sức mua vốn rất yếu ớt, khiến thị trường lao dốc mạnh. Phiên này sự chủ động của bên mua không bị cản trở, nhất là khi có sự phục hồi tốt dẫn dắt điểm số của các trụ.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN-Index có tới 6 mã tăng mạnh trên 1% là VCB tăng 1,07%, BID tăng 1,44%, VHM tăng 3,37%, VNM tăng 2,06%, CTG tăng 2,14% và FPT tăng 1,2%. Ngược lại, cả rổ VN30 chỉ còn duy nhất MSN giảm nhẹ 0,14%, tác động hầu như không đáng kể. VN30-Index đóng cửa cũng tăng 1,36%, nhỉnh hơn mức tăng 1,32% ở VN-Index, cho thấy sức mạnh của dàn cổ phiếu trụ trong nhịp hồi này.

Nếu tính riêng giao dịch buổi chiều, các mã bật tăng tốt nhất trong nhóm blue-chips là SSI tăng 4,94% so với giá chốt phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 4,11%, tức là đổi màu thành công. STB tăng thêm 3,33%, đóng cửa tăng 3,51% so với tham chiếu. GVR tăng thêm 2,8%, chốt tăng 2,02%, cũng là đổi màu giá. VJC tăng thêm 2,54%, đóng cửa tăng 1,57%. VHM tăng thêm 2,79%, mở rộng đà tăng lên 3,37%. Các mã BCM, BID cũng tăng thêm khoảng 2% so với giá phiên sáng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chiều nay tăng giá khá tốt.

Độ rộng sàn HoSE chiều nay cũng có sự thay đổi chóng mặt. Chốt phiên sáng mới có 118 mã tăng/320 mã giảm thì nhịp hồi thận trọng đến gần 2h chiều mới tạo được thế cân bằng 230 mã tăng/225 mã giảm. Khoảng 30 phút còn lại tới hết giờ, thị trường lợi đà tăng bùng nổ, giúp độ rộng đảo ngược hoàn toàn với 372 mã tăng/118 mã giảm.

Trong số tăng, có 84 mã tăng trên 2% và 67 mã tăng trong biên độ 1% tới 2%. Số kịch trần là 9 mã, bao gồm các mã chứng khoán và bất động sản như VND, VIX, TCH, NBB. Trong nhóm tăng trên 2% cũng có nhiều cổ phiếu thanh khoản rất khá. Cụ thể, 17/84 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng, dẫn đầu là SSI, VND, VIX, DIG, những cổ phiếu khớp hơn 400 tỷ đồng thanh khoản.

Chiều nay dòng tiền có mạnh lên đáng kể so với phiên sáng, HoSE và HNX khớp tăng gần 57%, đạt 8.115 tỷ đồng. Con số tuyệt đối này thì không cao, nhưng là cải thiện trong ngày. Mặt khác cũng giống như phiên ngày 4/10 vừa qua, bên mua đã chủ động nâng giá lên để tạo thanh khoản, thay vì chờ đợi.

Điều đương nhiên là hiệu ứng dòng tiền mua vào nâng giá lên là khác nhau đối với các cổ phiếu. Không phải mã nào cũng có đủ lực cầu để vượt qua lượng bán và đẩy giá lên cao hơn. Ví dụ sàn HoSE có 33 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì nhóm giảm vẫn có MSN, CII, DPM; Nhóm tăng yếu dưới 1% có HDB, VIC, NVL, VPB, DXG, HPG.

Khối ngoại chiều nay cũng giao dịch nhiệt tình hơn, giải ngân thêm 630,1 tỷ đồng trên HoSE và bán ra 501 tỷ đồng. Như vậy mức mua ròng đạt 129,1 tỷ đồng, khá hơn hẳn con số 7,4 tỷ đồng trong buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là VIX +47,5 tỷ, VNM +46,8 tỷ, STB +36,8 tỷ, HPG +30,4 tỷ, SSI +24 tỷ, HSG +22,2 tỷ, VRE +21,3 tỷ. Phía bán cò MSN -107,1 tỷ, DPM -24,4 tỷ. MSN chịu sức ép từ khối ngoại là một lý do khiến giá không hồi tốt hơn được. Lượng bán của khối ngoại với MSN chiếm tới 78% tổng thanh khoản của cổ phiếu này. So với mức giá thấp nhất ngày, MSN 2,39% nhưng vẫn dưới tham chiếu 0,14%.