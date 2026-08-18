Fubon FTSE rút ròng hơn 3.000 tỷ từ đầu năm

Xét lũy kế từ đầu năm, quy mô rút ròng các ETF 5.403,5 tỷ đồng vẫn là điểm đáng lưu ý, đặc biệt khi VanEck Vietnam ETF ghi nhận mức rút ròng 1.369,0 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF cũng rút ròng 3.110,5 tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF rút ròng 844,9 tỷ đồng.

Trong tuần từ 10-14/8/2026, nhóm quỹ ETF chịu rút ròng nhẹ khoảng 4,3 tỷ đồng, giảm so với mức 94,2 tỷ đồng của tuần trước. Nhóm quỹ nước ngoài tiếp tục rút ròng, trong khi nhóm quỹ trong nước đảo chiều vào ròng.

Cụ thể: Trong nhóm quỹ nước ngoài, Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục chịu áp lực rút ròng 14,9 tỷ đồng (tuần trước: -45,4 tỷ đồng). KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF lần đầu phát sinh biến động từ tháng 3/2026, với mức rút ròng 29,9 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF đảo chiều vào ròng 9,6 tỷ đồng (tuần trước: -36,3 tỷ đồng).

Ở nhóm quỹ trong nước, SSIAM VNX50 ETF dẫn đầu với giá trị vào ròng 60,2 tỷ đồng. Theo sau là VFMVN Diamond ETF (+30,5 tỷ đồng), Vina Capital VN100 ETF (+5,1 tỷ đồng) và SSIAM VN30 ETF (+4,8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, KIM GROWTH VN30 ETF và VFM VN30 bị rút ròng lần lượt hơn 56 tỷ đồng và gần 7 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý nào về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DR): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 220 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 7,6 tỷ đồng. Đồng thời, 60 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01) cũng được bán ròng, tương ứng 2,1 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 8/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF là khoảng 98,5 tỷ đồng, tương đương 12,1% quy mô rút ròng tháng 7/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm 65,3% so với năm 2025.

Tính đến ngày 14/8/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 56,3 nghìn tỷ đồng, giảm 15,0% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất các mã VCB, HPG, HDB, VPB, TPB trong tuần 10-14/8.

Riêng trong ngày 17/8/2026: Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền cũng như không có giao dịch mua hoặc bán ròng nào trong ngày. Quỹ VFMVN Diamond ETF bị rút ròng gần 7 tỷ đồng, quỹ VFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Xét lũy kế từ đầu năm, quy mô rút ròng các ETF 5.403,5 tỷ đồng vẫn là điểm đáng lưu ý, đặc biệt khi VanEck Vietnam ETF ghi nhận mức rút ròng 1.369,0 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF cũng rút ròng 3.110,5 tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF rút ròng 844,9 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, dữ liệu ETF chưa cho thấy sự trở lại rõ ràng của dòng vốn quốc tế. Dù phiên 14/8 đã xuất hiện trạng thái vào ròng và các quỹ trong nước cải thiện dòng tiền, áp lực rút vốn lũy kế vẫn lớn. Vì vậy, ETF hiện chưa trở thành động lực đủ mạnh để tạo một xu hướng tăng bền vững cho thị trường; sự cải thiện thanh khoản và khả năng đảo chiều dòng vốn ngoại sẽ vẫn là những yếu tố quan trọng cần theo dõi.