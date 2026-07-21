AI có thể thay thế chuyên gia tư vấn thương hiệu thời trang?

Khi ngày càng nhiều công ty thời trang chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) cho các công việc như nghiên cứu và phân tích, họ cũng đang đánh giá lại xem những lĩnh vực chuyên môn bên ngoài nào vẫn thực sự cần thiết và đáng để chi trả...

Ảnh: Alex Saharchuk

Chỉ trong vài năm kể từ khi các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Claude và Gemini xuất hiện trong môi trường làm việc, các công ty thời trang đã phải nhìn nhận lại mọi thứ, từ kế hoạch tuyển dụng cho đến mô hình quản lý.

Giờ đây, một khía cạnh khác của ngành cũng đang được xem xét lại: đội ngũ cố vấn bên ngoài mà các thương hiệu thời trang vẫn phụ thuộc vào lâu nay.

Bà Jennifer Shipe, giám đốc marketing tại chuỗi cửa hàng váy cưới hạng sang Kleinfeld, chia sẻ với The Business of Fashion rằng đội ngũ 4 người của bà đã giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty đối tác bên ngoài cho nhiều công việc, từ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) đến viết nội dung, khi các công cụ AI giúp việc tự thực hiện những công việc này trở nên dễ dàng hơn.

“Chúng tôi giảm bớt việc dựa vào nhân lực bên ngoài để bù đắp cho những mảng mà chúng tôi chưa thực sự am hiểu,” bà nói. Khi AI giúp nhân viên dễ dàng thực hiện nghiên cứu, soạn thảo nội dung, phân tích dữ liệu và đảm nhận trọn vẹn những công việc trước đây vốn cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhiều công ty thời trang đang đánh giá lại xem năng lực nào thực sự cần được duy trì bên ngoài tổ chức.

Những công việc từng là lý do để ký hợp đồng với các công ty đối tác hay chuyên gia tư vấn bên ngoài ngày càng được xử lý ngay trong nội bộ.

Sự thay đổi này đang buộc các thương hiệu thời trang phải xem xét lại những trường hợp nào vẫn cần đến chuyên môn từ bên ngoài, và họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho điều đó.

Tuy nhiên, các công ty cũng không nên kỳ vọng sẽ cắt giảm toàn bộ ngân sách tư vấn. Ông Sander Ardinois, đối tác quản lý tại Ardinois Consulting và làm việc với nhiều ngành, bao gồm thời trang, tài chính và nhiều lĩnh vực khác - cho rằng các chuyên gia tư vấn sẽ vẫn tiếp tục mang lại giá trị cho các thương hiệu bằng cách tập trung vào chiến lược thay vì công việc thực thi, bởi phần thực thi này giờ đây phần lớn có thể giao lại cho AI đảm nhận.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên thường xuyên đánh giá lại xem những chuyên môn họ cần ngày hôm nay có còn giống với những gì họ cần cách đây ba năm hay không. Ví dụ, khi AI đang làm thay đổi cách người tiêu dùng trải nghiệm cửa hàng và mua sắm sản phẩm, các công ty có thể nhận ra rằng họ cần đến những hình thức hỗ trợ bên ngoài hoàn toàn mới.

“Khi hoạt động mua sắm của con người ngày càng giảm, bạn sẽ cần đến những kênh hoàn toàn mới: làm thế nào để tiếp thị đến các bot, làm thế nào để làm việc với các trợ lý mua sắm AI, làm thế nào để tối ưu hóa website và Instagram của mình, hay làm thế nào để sử dụng Tik Tok hiệu quả,” ông Ari Bloom, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty phát triển thương hiệu A-Frame Brands, cho biết. Công ty này từng góp phần phát triển các thương hiệu như Kinlò của Naomi Osaka và Loved01 của John Legend.

Các thương hiệu có thể cần xem xét lại việc sử dụng những chuyên gia tư vấn mà giá trị cốt lõi chủ yếu nằm ở việc tổng hợp thông tin - điều mà AI ngày càng có khả năng cung cấp ngay lập tức. Theo ông Bloom, việc trả tới 10.000 đô la mỗi tháng cho những chuyên gia chỉ để nhận được thông tin tương tự những gì AI có thể cung cấp trong vài giây đang ngày càng khó biện minh.

AI đang làm thay đổi cách người tiêu dùng khám phá và mua sắm sản phẩm. Ảnh: Boston Consulting Group

Khi ranh giới giữa công việc con người và AI ngày càng trở nên mờ nhạt, ngành thời trang đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng trong cách vận hành và hợp tác.

Các thương hiệu không còn đơn thuần đặt câu hỏi "nên thuê ngoài hay tự làm", mà là "chuyên môn nào thực sự tạo ra giá trị khác biệt mà AI chưa thể thay thế". Trong bối cảnh đó, vai trò của các chuyên gia tư vấn sẽ không biến mất, mà dịch chuyển từ việc cung cấp thông tin và thực thi sang việc định hướng chiến lược, đưa ra những phán đoán mang tính con người mà công nghệ khó lòng sao chép.

Đối với các thương hiệu thời trang, bài toán đặt ra không còn là AI hay con người, mà là làm sao để kết hợp cả hai một cách khôn ngoan, nhằm tối ưu hóa nguồn lực mà vẫn giữ được bản sắc và chiều sâu chuyên môn - những yếu tố làm nên giá trị bền vững của một thương hiệu trong dài hạn.