Biến đổi khí hậu trở thành một ngôn ngữ thời trang

Paris đang trải qua một trong những mùa hè nóng nhất lịch sử hiện đại. Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 38 độ C, các quảng trường vắng bóng khách bộ hành vào giữa trưa và những cảnh báo về biến đổi khí hậu xuất hiện dày đặc trên truyền thông châu Âu…

Ảnh: Face Magazine

Giữa cái nóng ấy, hàng nghìn khách mời, nhà báo, người mua hàng và người hâm mộ vẫn đổ về Tuần lễ Thời trang Nam Paris để chứng kiến những bộ sưu tập mới nhất của các nhà mốt lớn.

Trong bối cảnh đó, bộ sưu tập Men’s Spring-Summer 2027 của Pharrell Williams trở thành một trong những show diễn giàu tính biểu tượng nhất mùa thời trang năm nay khi lựa chọn biển cả, lướt sóng và tinh thần California làm trung tâm của câu chuyện sáng tạo.

Giữa lòng Paris, Louis Vuitton dựng nên một bãi biển nhân tạo khổng lồ với cát thật, âm thanh sóng biển và một con sóng cao hàng chục mét như đang cuộn lên giữa thành phố. Trong khi nhiệt độ bên ngoài khiến nhiều người phải tìm nơi trú nắng, sàn diễn lại kể câu chuyện về đại dương, những người lướt sóng và lối sống ven biển.

Sự trùng hợp ấy vô tình phản ánh một thực tế lớn hơn đang diễn ra trong ngành thời trang toàn cầu: khí hậu không còn là bối cảnh của thời trang mà đang trở thành một phần của câu chuyện thời trang.

Bộ sưu tập Men’s Spring-Summer 2027 của Pharrell Williams trở thành một trong những show diễn giàu tính biểu tượng.

Dưới sự dẫn dắt của Pharrell Williams, Louis Vuitton tiếp tục mở rộng chiến lược kể chuyện văn hóa vốn đã trở thành dấu ấn của thương hiệu trong những mùa gần đây. Nếu bộ sưu tập trước đó đưa khán giả đến với những hành trình lấy cảm hứng từ Ấn Độ và các tuyến giao thương cổ đại, thì Xuân Hè 2027 hướng về California và Virginia Beach, quê hương của Pharrell. Biển cả xuất hiện như biểu tượng của tự do, chuyển động và khả năng kết nối giữa các nền văn hóa.

Trên sàn diễn, những bộ wetsuit mang họa tiết Monogram xuất hiện bên cạnh các bộ suit may đo mềm mại, quần boardshorts đi cùng áo khoác dạ nhẹ, sơ mi họa tiết nhiệt đới kết hợp với các chi tiết thủ công cao cấp. Pharrell tạo ra cuộc gặp gỡ giữa sự phóng khoáng của bờ biển California và kỹ nghệ xa xỉ của Paris. Kết quả là một bộ sưu tập vừa mang tinh thần nghỉ dưỡng vừa giữ được sự tinh tế đặc trưng của Louis Vuitton.

Nguồn: Louis Vuitton

Đây không chỉ là thời trang nam mà là một lối sống được xây dựng cẩn thận, nơi sự thanh lịch không còn gắn với tính nghi thức mà được định nghĩa bằng cảm giác tự do. Những bộ wetsuit mang họa tiết Monogram, quần boardshorts, áo sơ mi in họa tiết cọ nhiệt đới, denim bạc màu bởi hiệu ứng muối biển, áo khoác dáng robe và các bộ suit nhẹ nhàng xuất hiện cùng nhau trên sàn diễn. Pharrell tiếp tục phát triển ý tưởng "dandy hiện đại", nơi vẻ thanh lịch không còn gắn với sự cứng nhắc mà mang tinh thần thư thái của những người sống gần đại dương.

Điều thú vị là bộ sưu tập này xuất hiện đúng vào thời điểm ngành thời trang đang đối mặt với những câu hỏi ngày càng lớn về biến đổi khí hậu. Trong nhiều thập niên, thời trang cao cấp vận hành như một ngành công nghiệp gần như tách biệt khỏi điều kiện thời tiết thực tế. Các bộ sưu tập Thu Đông được giới thiệu giữa mùa hè, trong khi thời trang mùa hè xuất hiện giữa mùa đông. Logic của ngành được xây dựng dựa trên lịch thương mại toàn cầu hơn là khí hậu địa phương.

Tuy nhiên, khi các đợt nắng nóng cực đoan, hạn hán, cháy rừng và thiên tai xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, khoảng cách giữa thời trang và môi trường sống đang dần thu hẹp. Những mùa hè kéo dài khiến khách hàng ngày càng ưu tiên các chất liệu nhẹ, thoáng khí và linh hoạt.

Các quy tắc ăn mặc theo mùa truyền thống trở nên kém quan trọng hơn trước. Điều này lý giải vì sao những bộ sưu tập gần đây của Louis Vuitton, Dior, Prada hay Loewe đều cho thấy sự gia tăng của các thiết kế mang tinh thần du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao.

Tuy nhiên, tác động lớn nhất có lẽ nằm ở cấp độ biểu tượng. Các thương hiệu không còn cạnh tranh bằng sản phẩm đơn thuần mà bằng khả năng chiếm lĩnh trí tưởng tượng và tri thức của công chúng. Sự dịch chuyển này có thể được nhìn thấy trên toàn bộ bản đồ thời trang toàn cầu. Dior, Saint Laurent nhiều lần đưa khách mời đến giữa sa mạc. Jacquemus biến cánh đồng lúa mì, bãi muối hay bờ biển Địa Trung Hải thành sân khấu. Thiên nhiên không còn là phông nền mà trở thành một phần của thông điệp thương hiệu.

Ở góc độ kinh tế, điều này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng xa xỉ. Theo các nghiên cứu của Bain & Company và Altagamma, người tiêu dùng ngày càng chuyển từ sở hữu sang trải nghiệm và ý thức về môi trường cũng như phát triển bền vững.

Giá trị của một sản phẩm không còn nằm hoàn toàn ở vật liệu hay kỹ thuật thủ công mà ở câu chuyện, cảm xúc và giá trị nhân văn, môi trường mà nó mang lại. Điều đó giải thích vì sao các thương hiệu ngày càng đầu tư mạnh cho những show diễn mang tính đại cảnh, nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan.

Trong bối cảnh đó, việc Louis Vuitton công bố chương trình hợp tác với Coral Gardeners nhằm phục hồi các rạn san hô tại Polynesia thuộc Pháp ngay trong khuôn khổ show diễn không đơn thuần là một hoạt động trách nhiệm xã hội. Nó cho thấy môi trường đang trở thành một phần trong chiến lược thương hiệu.

Khi thế hệ khách hàng trẻ ngày càng quan tâm đến tính bền vững, các nhà mốt hiểu rằng họ không thể tiếp tục đứng ngoài những vấn đề của thế giới thực. Những dự án về đại dương, khí hậu hay bảo tồn thiên nhiên ngày càng được đưa vào trung tâm câu chuyện thương hiệu thay vì chỉ xuất hiện trong các báo cáo ESG.

Tất nhiên, nghịch lý vẫn tồn tại. Các show diễn xa xỉ vẫn là những sự kiện tiêu tốn nguồn lực khổng lồ, với hàng trăm chuyến bay quốc tế, các công trình sân khấu tạm thời và lượng khí thải đáng kể. Chính vì vậy, ngành thời trang đang đứng trước áp lực ngày càng lớn phải chứng minh rằng những cam kết môi trường không chỉ dừng lại ở thông điệp truyền thông.

Nếu thời trang luôn được coi là tấm gương phản chiếu xã hội, thì những mùa mốt gần đây cho thấy chiếc gương ấy đang phản chiếu một thế giới nóng hơn, bất ổn hơn nhưng cũng ý thức hơn về tương lai của mình. Do đó, điều đáng nhớ nhất của Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2027 không phải là những bộ suit mềm như gió biển, mà là hình ảnh một con sóng khổng lồ xuất hiện giữa Paris nắng nóng.

Giữa những cơn nóng cực đoan của thế kỷ XXI, các nhà mốt không còn đơn thuần bán quần áo. Họ đang bán những giấc mơ về tự do, những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và sự kết nối với thế giới thay đổi từng ngày.