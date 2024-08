Thu ngân sách ngành thuế vượt 1 triệu tỷ đồng sau 7 tháng, tăng gần 15% cùng kỳ

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 34.377 tỷ đồng, bằng 74,7% so với dự toán, bằng 97,3% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 985.325 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ.

NHIỀU KHOẢN THU, SẮC THUẾ ĐẠT KHÁ

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 65%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 66,7%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 72,7%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 72,7%; phí - lệ phí ước đạt 70,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 83,7%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 76,1%...

Về tổng thể có 26/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá.

Qua phân tích kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng, Tổng cục Thuế cho rằng nền kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục, tình hình sản xuất, kinh doanh có sự khởi sắc. Kết quả này cho thấy tác động tích cực của các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí của Chính phủ.

Hiện cơ quan thuế đang thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023, ước tính giảm thu ngân sách khoảng 19.792 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 dựa trên cơ sở dữ liệu người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra tại phụ lục giảm thuế đính kèm các tờ khai có kỳ tính thuế đến ngày 21/06/2024 của người nộp thuế được giảm là 87.109 tỷ đồng.

Song song là việc thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước ngày 17/06/2024 Chính phủ. Kết quả tính đến cuối tháng 7 ước tổng số thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 32.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, sự hồi phục hiện chưa đồng đều, bền vững giữa các khoản thu, sắc thuế, địa bàn, thị trường, ngành nghề, lĩnh vực.

Số thu đạt khá chủ yếu tập trung tại các khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận chênh lệch của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và khối các công ty xổ số, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước do cơ bản đến nay đã thu xong 4/5 kỳ. Nếu không kể 03 khoản này thì thu nội địa do cơ quan thuế quản lý mới đạt được 62,3% dự toán.

ĐẨY MẠNH HIỆN ĐẠI HOÁ QUẢN LÝ THUẾ

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác thuế năm 2024 và các nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch thông tin tuyên truyền ngành thuế năm 2024. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nắm bắt, hiểu và tuân thủ các chính sách thuế.

Rà soát công tác giải quyết hoàn thuế tại các địa phương và tham mưu các biện pháp tăng cường công tác công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, phối hợp các đơn vị tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế. Đồng thời, cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực kế hoạch thanh tra năm 2024 và trình Tổng cục Thuế kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2025.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, cơ quan thuế sẽ xác định địa chỉ cư trú của của cá nhân theo thông tin của cơ quan quản lý cư trú; báo cáo Tổng cục Thuế các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai làm sạch dữ liệu.

Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến xử lý hoàn thuế tự động, hoàn thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân để tiếp tục nâng cấp, xử lý vướng mắc.

Trong những tháng cuối năm 2024, cơ quan thuế cần đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử.

"Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế,” lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh.