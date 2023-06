Thu thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM giảm sau 5 năm liên tục tăng

Sở Tài chính TP.HCM vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân TP.HCM về tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Theo Sở Tài chính, tình hình kinh tế xã hội cả nước nói chung và Thành phố nói riêng trong những tháng đầu năm 2023 dần được cải thiện. Tuy nhiên, do bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, các thị trường châu Âu, châu Mỹ vẫn chưa phục hồi, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, dẫn đến việc các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm quy mô sản xuất, sa thải nhiều lao động... Tình hình này đã tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng trên 30% trong tổng ngân sách địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm, kim ngạch có thuế cũng giảm so với cùng kỳ. Ước tính đến hết tháng 6, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 64.241,7 tỷ đồng, chỉ bằng 90,6% so với cùng kỳ. Số thu này chỉ đạt 44,06% dự toán làm số thu ngân sách trên địa bàn giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 nên phần nào tác động đến thu ngân sách trong quý 2 và 2 quý cuối năm.

Kết thúc quý 1/2023, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố là 128.749,527 tỷ đồng, đạt 27,41% so dự toán, tăng 1,65%; trong quý 2/2023, số thu là 99.122,903 tỷ đồng, bằng 84,17% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhiều khoản thu giảm so cùng kỳ. Thuế giá trị gia tăng luỹ kế 6 tháng đầu năm thu 33.921,313 tỷ đồng, đạt 40,87% dự toán, bằng 86,83% so cùng kỳ. Đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân lũy kế 6 tháng đầu năm thu 30.911,280 tỷ đồng, bằng 96,77% so cùng kỳ, đây là lần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây số thu thuế thu nhập cá nhân giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, thị trường bất động sản gặp khó khăn làm số thu lệ phí trước bạ từ giao dịch bất động sản giảm; thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 2.460 tỷ đồng, đạt 19,16% so với dự toán, bằng 28,53% so với cùng kỳ. Thị trường xe ô tô cũng chùng nên số thu lệ phí trước bạ là 2.897,475 tỷ đồng, bằng 70,5% so cùng kỳ.

Mặt hàng dầu diesel và nhiên liệu bay áp dụng biểu thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 (mức thuế giảm so với cùng kỳ) làm số thu thuế bảo vệ môi trường chỉ bằng 50,17% so cùng kỳ.

Cũng theo Sở Tài chính TP.HCM, trong 6 tháng cuối năm, để có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách Thành phố, ngành Tài chính Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thu chỉ ngân sách, triển khai các giải pháp nhằm thu đúng thu đủ, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, hạn chế nợ thuế mới phát sinh, triển khai các giải pháp phòng chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp...

Tiếp tục triển khai Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023 làm giảm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 6.600 tỷ đồng.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng kiến nghị tăng cường công tác quản lý các khoản thu từ đất, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo 167 Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ nhà đất thông qua bán đấu giá các khu đất, thu nghĩa vụ tài chính và bán đấu giá nhà đất sắp xếp lại...