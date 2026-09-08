Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tại buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, Thạc sĩ Luật kinh tế, có hơn 30 năm công tác tại các cơ quan Đảng và chính quyền địa phương, từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Từ tháng 11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1976, được đào tạo và trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Huế.

Ảnh: Thanh tra Chính phủ.

Chúc mừng hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây không chỉ là việc Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà còn là trao gửi niềm tin và đặt kỳ vọng rất lớn đối với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín của hai cán bộ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, Phó Thủ tướng đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng, chống tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra.

Theo Phó Thủ tướng, ngành Thanh tra cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Hoạt động thanh tra phải “đúng, trúng, kịp thời”, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm.

Thanh tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm mà phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển đất nước.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu lực hoạt động thanh tra gắn với hoàn thiện thể chế. Trước mắt, cần rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, khắc phục những bất cập, chồng chéo, khoảng trống về thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế hoạt động, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.

Việc thực hiện các kết luận thanh tra cũng phải được theo dõi, đôn đốc đến cùng, bảo đảm kết luận được thực hiện, kiến nghị được xử lý và vi phạm được khắc phục.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu đặt người dân ở vị trí trung tâm, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ thành “điểm nóng”.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu xây dựng ngành Thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích và dự báo.

Khẳng định đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, là nguồn cán bộ quý của Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường để cán bộ có năng lực được rèn luyện và trưởng thành.

Phó Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.