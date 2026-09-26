Việt Nam - Canada thúc đẩy đầu tư, hướng tới thương mại 14–15 tỷ USD vào năm 2030

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Canada chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, kết nối nguồn vốn dài hạn với các dự án chất lượng, hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều 14–15 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, sáng 25/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ottawa, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tổ chức Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam – Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm. Cùng dự có Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng đại diện doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Maninder Sidhu cho rằng những thỏa thuận đã ký kết cùng hoạt động phối hợp giữa doanh nghiệp hai nước đã tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Canada, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới.

Tại Tọa đàm, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trao đổi về tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, đưa quan hệ kinh tế sang giai đoạn sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, hợp tác giữa hai nước ngày càng cần thiết. Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và mong muốn tăng cường kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Canada. Bộ trưởng Maninder Sidhu mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng hiện diện tại Canada, bởi dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế còn lớn.

HƯỚNG TỚI THƯƠNG MẠI HAI CHIỀU 14–15 TỶ USD

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ hữu nghị Việt Nam – Canada được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Khuôn khổ Đối tác toàn diện thiết lập từ năm 2017 đã tạo điều kiện thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam nằm ở trung tâm một khu vực Đông Nam Á năng động, có thị trường hơn 100 triệu dân, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng mở và khả năng kết nối ngày càng sâu với ASEAN cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Canada có nền kinh tế phát triển, nguồn vốn dài hạn, công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và mạng lưới kinh doanh, tài chính gắn sâu với Bắc Mỹ và thế giới. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tạo thêm nền tảng thể chế để hai nước kết nối các lợi thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều thời gian qua, hai nền kinh tế có thể hướng tới quy mô thương mại 14–15 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thương mại giữa hai nước đang đi nhanh hơn đầu tư. Canada hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỷ USD, nhưng quy mô vốn chưa tăng tương xứng trong nhiều năm; hợp tác trong chế biến, chế tạo cũng như hình thành chuỗi sản xuất chung còn hạn chế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khoảng cách này chính là dư địa phát triển lớn mà hai phía cần tập trung khai thác trong giai đoạn tới.

Để đưa quan hệ kinh tế song phương sang bước phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, để dòng vốn dài hạn đi vào nền kinh tế cần có những dự án đủ chất lượng.

Việt Nam mong muốn các đối tác Canada tham gia từ sớm, cùng xây dựng đề xuất dự án, phương án vốn, quản trị rủi ro và tạo ra giá trị dài hạn.

ĐƯA VỐN, CÔNG NGHỆ VÀ TRI THỨC VÀO CÁC DỰ ÁN LỚN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và các nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới.

Việt Nam có nhu cầu lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, logistics, lưới điện, năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các khu công nghiệp hiện đại.

Canada có thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, công nghệ môi trường, mô hình hợp tác công – tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Hai nước cũng đang mở rộng trao đổi trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng sạch, LNG, công nghệ năng lượng, khoáng sản quan trọng, giao thông – logistics, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình mà còn vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, giải pháp số, công nghệ sạch và các ngành công nghiệp có khả năng nâng cao năng suất nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là có thêm một công trình hay một nhà máy mà cao hơn là tạo ra năng lực phát triển mới cho Việt Nam.

Hai bên cần tận dụng tối đa CPTPP, đưa hợp tác vượt ra khỏi giao thương hàng hóa thông thường, tiến tới liên kết sâu hơn về vốn, công nghệ, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức và kỹ năng cần trở thành một cấu phần của mỗi dự án đầu tư lớn. “Tri thức phải được chuyển thành kỹ năng; kỹ năng phải được chuyển thành năng suất; và năng suất phải được chuyển thành năng lực cạnh tranh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Để các định hướng trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án và minh bạch thông tin.

Đối với những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, các bộ, ngành và địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; đồng thời phân bổ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và nhà đầu tư trên cơ sở hài hòa lợi ích và tuân thủ pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước khẩn trương lựa chọn các dự án, sáng kiến có tính khả thi cao để đưa vào Kế hoạch hành động 2026–2028 thuộc Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam – Canada.

Theo đó, cần xác định rõ dự án có thể triển khai trước, nguồn vốn có thể huy động, vấn đề cần hoàn thiện về cơ chế, doanh nghiệp có thể dẫn dắt và cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chất lượng hợp tác trong thời gian tới không chỉ nằm ở các bản ghi nhớ được ký kết mà phải được thể hiện bằng những dự án đã đầu tư, nguồn vốn đã giải ngân và những giá trị mới thực sự được tạo ra; doanh nghiệp hai nước tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Maninder Sidhu chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Vietnam Airlines và CAE Inc về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng; giữa Vietjet và CAE Inc về đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng và học tập kỹ thuật số; giữa Vietjet và InteliSys về hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các nền tảng công nghệ phục vụ chiến lược phát triển, mở rộng quốc tế.