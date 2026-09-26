Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam rất cần đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài cùng tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu góp sức phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều tối 25/9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào, gồm đại diện các hội, đoàn và những đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại nhiều vùng miền của Canada.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có gần 300.000 người, hội nhập sâu rộng và ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại.

Thế hệ trẻ người Việt tham gia tích cực trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Nhiều hội đoàn hoạt động sôi nổi; cộng đồng đồng thời chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT LÀ CẦU NỐI QUAN TRỌNG

Tại cuộc gặp, kiều bào bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước; đánh giá cao những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và kỳ vọng nghị quyết tạo thêm động lực để cộng đồng tiếp tục gắn bó với quê hương, đóng góp cho đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, sau gần 10 năm thiết lập Đối tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng tăng và quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn.

Khuôn khổ quan hệ mới mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, trong đó kinh tế - thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Hai nước đồng thời thúc đẩy hợp tác về năng lượng, nông nghiệp, môi trường, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Canada hội nhập, phát triển, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối quan trọng giữa hai đất nước. Kiều bào vừa là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada; có hiểu biết, kinh nghiệm, tri thức và các mối quan hệ tại cả hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cộng đồng tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ Đối tác Chiến lược và giao lưu nhân dân Việt Nam - Canada.

Chia sẻ về định hướng phát triển của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết mục tiêu đến năm 2045 là xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng và Nhà nước xác định con người, tri thức và sáng tạo là những nguồn lực quyết định.

Việt Nam rất cần các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực, kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng tham gia phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada đối với đời sống kinh tế - xã hội và sự đa dạng văn hóa của nước sở tại; qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè Canada và quốc tế.

Bên cạnh hội nhập, cộng đồng vẫn chú trọng giữ gìn tiếng Việt, văn hóa và truyền thống gia đình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếng Việt và văn hóa là sợi dây bền chặt kết nối thế hệ trẻ với gia đình, quê hương; đồng thời mong các gia đình tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ trở về Việt Nam, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc.

KIỀU BÀO LÀ NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết nhiều chủ trương, chính sách đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; gắn kết cộng đồng, vun đắp quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước bằng những hoạt động cụ thể.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng, đóng góp cho quê hương, đất nước và nước sở tại.

Đối với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai các biện pháp đột phá nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Canada; đồng thời quan tâm, hỗ trợ hoạt động của cộng đồng và các hội đoàn, làm tốt công tác bảo hộ công dân, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau chuyến thăm, các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu và sớm có giải pháp phù hợp, kịp thời, thấu đáo nhằm đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Canada.