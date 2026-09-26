Thúc đẩy hợp tác điện hạt nhân, hàng không và giao lưu nhân dân Việt Nam – Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức quốc tế và Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong điện hạt nhân, hàng không, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, chiều 25/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada.

* Tiếp ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành AtkinsRéalis, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận năng lực của tập đoàn trong kỹ thuật, quản lý dự án và công nghệ hạt nhân, cũng như đề xuất hợp tác toàn diện với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam quan tâm tìm kiếm những đối tác có thể đồng hành lâu dài trong toàn bộ chương trình điện hạt nhân; đồng thời nhấn mạnh an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành AtkinsRéalis. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việc lựa chọn công nghệ và đối tác sẽ được xem xét thận trọng, khách quan, dựa trên mức độ trưởng thành của công nghệ, an toàn, hiệu quả kinh tế, khả năng tài chính, tiến độ, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và lợi ích lâu dài của Việt Nam. Việt Nam đặc biệt quan tâm yêu cầu công nghệ phải an toàn, trưởng thành, có khả năng triển khai thực tế; đi cùng mô hình tài chính khả thi và tạo dựng năng lực hạt nhân lâu dài cho Việt Nam.

Đánh giá cao đề xuất của AtkinsRéalis về chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn làm rõ trong 10–20 năm tới có thể chuyển giao những năng lực nào, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân.

Ông Ian L. Edwards cho biết AtkinsRéalis tập trung phát triển hạ tầng bền vững, năng lượng sạch, công nghệ hạt nhân tiên tiến, kỹ thuật số và năng lực triển khai dự án toàn cầu; đồng thời quan tâm các cơ hội tại Việt Nam trong dịch vụ kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, hạ tầng, năng lượng, giao thông, môi trường, quản lý dự án và tư vấn, trong đó trọng tâm hiện nay là hợp tác điện hạt nhân.

* Tiếp ông Alexandre Prevost, Chủ tịch phụ trách Hàng không Dân dụng của CAE, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài của CAE với ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo và mô phỏng bay; đề nghị hướng tới mục tiêu cao hơn là cùng Việt Nam xây dựng năng lực đào tạo, mô phỏng và an toàn hàng không đạt trình độ quốc tế, từng bước phục vụ thị trường khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Alexandre Prevost, Chủ tịch Phụ trách Hàng không dân dụng của Tập đoàn CAE. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngành hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh về đội tàu bay, sân bay và nhu cầu dịch vụ, đòi hỏi nguồn nhân lực, năng lực đào tạo và an toàn phải đi trước một bước. Việt Nam mong CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo và mô phỏng quan trọng của tập đoàn tại Đông Nam Á, vừa phục vụ các hãng hàng không Việt Nam, vừa thu hút học viên và khách hàng trong khu vực.

Ông Alexandre Prevost cho biết CAE mong muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên bảo dưỡng và kiểm soát viên không lưu; tăng năng lực mô phỏng, học tập số và an toàn hàng không thông qua các quan hệ đối tác triển khai theo từng giai đoạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị CAE cùng các đối tác Việt Nam xây dựng lộ trình mở rộng năng lực đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực mô phỏng, quản trị rủi ro và an toàn khai thác. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho những chương trình đào tạo và công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn.

* Tiếp ông Toshiyuki Onuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của ICAO trong dẫn dắt ngành hàng không dân dụng toàn cầu vượt qua các thách thức và định hình hệ thống tiêu chuẩn hàng không bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ tiếp ông Toshiyuki Onuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với ICAO, mong muốn đóng góp tích cực vào hoạt động của tổ chức, tham gia định hình các quy tắc, tiêu chuẩn mới về an ninh, an toàn, dẫn đường, môi trường, hàng không bền vững, nhiên liệu hàng không bền vững, giảm phát thải, chuyển đổi số và quản lý phương tiện bay không người lái.

Cho biết Việt Nam đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng hàng không, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa của khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ICAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực giám sát an toàn; tạo điều kiện tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và tham gia hiệu quả, thực chất các cơ chế, sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không.

PHÁT HUY VAI TRÒ “ĐẠI SỨ NHÂN DÂN”, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI HỮU NGHỊ SANG THẾ HỆ MỚI

Trước đó, sáng 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam.

Các thành viên Hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước, khẳng định luôn dành tình cảm, sự gắn bó với Việt Nam và tâm huyết thúc đẩy đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Philip Fernandez, thành viên sáng lập Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam, cho biết Hội duy trì nhiều hoạt động giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam; tổ chức các tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc khánh, thống nhất đất nước và quá trình phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam – Canada đã đạt nhiều bước tiến quan trọng; tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự ủng hộ của những người bạn Canada dành cho Việt Nam và quan hệ hai nước; đồng thời thông báo lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam – Canada lên Đối tác Chiến lược, trong đó quan hệ chính trị là nền tảng; hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư là trọng tâm; khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá; giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là cơ sở xã hội vững chắc.

Để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các thành viên Hội tiếp tục là những người bạn, những “đại sứ nhân dân”, góp phần chia sẻ với công chúng Canada hình ảnh chân thực, khách quan về một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới, hội nhập và sẵn sàng làm bạn, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia.

Các Hội hữu nghị hai nước cũng cần mở rộng mạng lưới hữu nghị sang thế hệ mới, thu hút thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ và người Canada gốc Việt; tổ chức các chương trình trao đổi thanh niên, giao lưu sinh viên, văn hóa và giáo dục.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng giao lưu nhân dân gắn với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, AI, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường kết nối địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nhân dân hai nước.

Đồng thời, các Hội cần tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ: có những tình bạn được đo bằng năm tháng và cũng có những tình bạn được đo bằng lòng chung thủy; tình cảm của những người bạn Canada dành cho Việt Nam đã lặng lẽ, bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ. Với nền tảng tình cảm đó, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Canada sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.