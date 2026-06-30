Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất với Canada, Hàn Quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Canada và Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam, nhất là trong thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, năng lượng xanh, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel - Ảnh: VGP

Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Canada Jim Nickel, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chào và cảm ơn Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Thủ tướng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đồng thời đánh giá cao hoạt động tích cực của Đại sứ và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng, mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế - Ảnh: VGP

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của quan hệ song phương sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện. Trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm, đạt 8,6 tỷ USD vào năm 2025; hợp tác quốc phòng tiến triển tích cực thông qua việc thực hiện Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2024-2026, triển khai hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và đào tạo.

Hợp tác về viện trợ phát triển, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, phối hợp trên các diễn đàn đa phương cũng ghi nhận tiến triển tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác chưa khai thác hết, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Để phát huy hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, Thủ tướng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước; khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam làm Chủ tịch năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà Việt Nam làm Chủ tịch năm 2027.

Đại sứ Jim Nickel chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bầu cử Quốc hội khóa XVI; trân trọng chúc mừng Thủ tướng được Quốc hội tín nhiệm bầu vào cương vị lãnh đạo Chính phủ.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bày tỏ ấn tượng về các định hướng chiến lược của Đảng, Chính phủ Việt Nam; khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng, Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh tiềm năng và một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên kênh song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada và cho biết Thủ tướng Canada mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam - Ảnh: VGP

Cùng chiều, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Điểm lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 4/2026.

Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tin tưởng nền tảng quan hệ vững chắc thời gian qua sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa - Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa; mở rộng giao lưu nhân dân thông qua việc tăng thêm hạn ngạch và các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, dịch vụ, điều dưỡng, đóng tàu; tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng.

Đại sứ nhấn mạnh Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045; mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc yên tâm đầu tư, sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Choi Young Sam cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.