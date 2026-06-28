Chính phủ yêu cầu các địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, rà soát động lực mới, cập nhật kịch bản hằng tháng, hằng quý, đồng thời đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng từng địa phương, yêu cầu cập nhật kịch bản hằng quý. Ảnh: VGP

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030.

ĐỊA PHƯƠNG PHẢI RÀ SOÁT ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Năm 2026 được xác định có ý nghĩa quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, mạnh, khó lường, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thực chất, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến tăng trưởng trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Các địa phương phải nâng cao năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát tình hình quốc tế, khu vực, nhất là những thay đổi trong chính sách của các nền kinh tế lớn có tác động đến nước ta; chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Nhân Dân.

Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kịch bản đề ra, Chính phủ yêu cầu tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn. Những địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn kịch bản hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản; đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan; nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế “2 con số” năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương đầu tàu kinh tế phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, lan tỏa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đóng góp nhiều hơn vào thu ngân sách nhà nước và tăng trưởng chung của cả nước.

CẬP NHẬT KỊCH BẢN HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản, nhiệm vụ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực theo tháng, theo quý trong những tháng cuối năm 2026, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tại phụ lục của Nghị quyết.

Các địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, gửi các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hằng quý, các địa phương phải báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, cập nhật kịch bản tăng trưởng nếu có, theo từng chỉ tiêu; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng, gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý.

Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức nghiên cứu, rà soát nguồn lực, động lực, năng lực mới cho tăng trưởng và giải pháp thực hiện; báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trong tháng 6/2026 để giao bổ sung mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết, hoặc điều chỉnh nếu Hội đồng nhân dân đã quyết nghị mục tiêu thấp hơn.

ĐẨY NHANH ĐẦU TƯ CÔNG, THÁO GỠ DỰ ÁN TỒN ĐỌNG

Chính phủ giao các bộ, cơ quan chủ trì theo dõi chỉ tiêu theo phân công tại Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 đánh giá tình hình thực hiện tại các địa phương, kịp thời kiến nghị giải pháp để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tại Kết luận 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung xử lý, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng.

Các địa phương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát quy hoạch các tỉnh, thành phố; hoàn thành việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng “2 con số” và phù hợp với quy hoạch 6 vùng kinh tế - xã hội.

Đối với đầu tư công, các địa phương phải quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.

Chính phủ yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đóng góp thực chất cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các địa phương cũng phải phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, cơ quan liên quan xử lý vấn đề nguồn cung đất, đá, cát và quản lý giá vật liệu xây dựng; thiết lập cơ chế điều phối liên vùng về nguồn cung vật liệu phục vụ đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm.

Chính phủ yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp gây cản trở, cục bộ, găm hàng để trục lợi; đồng thời có giải pháp xử lý tình trạng phế thải xây dựng gia tăng tại các đô thị lớn.

BẢO ĐẢM ĐIỆN, XĂNG DẦU VÀ DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Bộ Công Thương được giao triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh trong khu vực và cung ứng đủ điện, nhất là trong các tháng cao điểm, nắng nóng, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương cũng phải theo dõi sát diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình nhập siêu; có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu; tăng cường sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu trong nước, bảo đảm cán cân thương mại bền vững.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, mở rộng thị phần tại các thị trường truyền thống và phát triển các thị trường mới, tiềm năng; tiếp tục thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng để đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến cán cân thanh toán quốc tế, thị trường tiền tệ, ngoại hối, tín dụng, lãi suất, tỷ giá và dòng vốn ra nước ngoài.

Cơ quan này xây dựng kịch bản điều hành chính sách tiền tệ cho cả năm và từng quý; chủ động công cụ điều hành theo từng tình huống cụ thể; ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; bảo đảm thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện; kiến nghị, đề xuất nếu có, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối cùng trong quý. Bộ Tài chính cũng được giao tham mưu cấp có thẩm quyền giao mục tiêu tăng trưởng hằng năm của các địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030.