Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Australia mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam

Chiều 29/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chuyển lời cảm ơn Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Đại sứ Gillian Bird đã có Thư chúc mừng nhân dịp được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.
Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ và Đại sứ quán Australia trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia thời gian qua; tin tưởng Đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp thực chất cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước.
Khẳng định Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, Đối tác Chiến lược toàn diện giàu tiềm năng, có vị thế và vai trò ngày càng tăng ở khu vực, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi 6 lĩnh vực trụ cột trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024-2027 đều được triển khai đúng tiến độ, đến nay cơ bản hoàn thành 96%.
Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao, mong đón Thủ tướng Australia thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027; đồng thời duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực.
Nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới.
Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam; duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu; hạn chế các rào cản thương mại và điều tra chống bán phá giá.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Australia, đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam; đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đặc biệt là triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Australia tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Australia; tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thúc đẩy thực chất, hiệu quả hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Gillian Bird chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh Australia luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cải cách nhằm đạt các mục tiêu phát triển.
Đại sứ khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ.
Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng, Đại sứ Gillian Bird cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới; thúc đẩy đầu tư của Australia vào Việt Nam trên cơ sở Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040.
Nhân dịp này, Đại sứ Gillian Bird thông báo Australia sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Gillian Bird nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN - Australia, các hiệp định thương mại tự do tại khu vực như CPTPP, RCEP; hợp tác bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.
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