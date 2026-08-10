Các địa phương Việt Nam và bang New South Wales mở rộng hợp tác công nghệ cao, nông nghiệp và đầu tư

Trong cuộc gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley (Australia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm sâu sắc hợp tác giữa New South Wales và các địa phương Việt Nam, nhất là trong công nghệ cao, nông nghiệp, thương mại và đầu tư...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales (Australia). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley.

Bày tỏ vui mừng đến thăm New South Wales, trung tâm kinh tế và du lịch hàng đầu của Australia với thủ phủ là thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, hợp tác giữa hai nước đang được thúc đẩy trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales (Australia). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn. Giao lưu nhân dân cũng sẽ ngày càng thuận lợi khi hạ tầng và kết nối hàng không giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến nông sản, thương mại và đầu tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở Australia có thể nghiên cứu phát triển trồng cà phê Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước cùng tăng cường hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và khu vực Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu bút. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Australia gốc Việt.

Theo Thống đốc Margaret Beazley, nhiều người Australia gốc Việt đã thành công trong các lĩnh vực khác nhau, giữ những vị trí và vai trò quan trọng tại bang New South Wales.

Thống đốc New South Wales nhất trí với định hướng đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Cùng với đó, hai bên cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp cũng như những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

New South Wales là bang lâu đời nhất của Australia và có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành Liên bang Australia. Với thủ phủ Sydney, bang New South Wales là một trong những trung tâm kinh tế lớn, có vai trò dẫn dắt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Australia.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giáo dục quan trọng của New South Wales. Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác nổi bật, với nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học lớn của bang như Đại học Sydney, Đại học New South Wales (UNSW) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

New South Wales đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị chính thức với Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019.