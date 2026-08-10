Các địa phương Việt Nam và bang New South Wales mở rộng hợp tác công nghệ cao, nông nghiệp và đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley.
Bày tỏ vui mừng đến thăm New South Wales, trung tâm kinh tế và du lịch hàng đầu của Australia với thủ phủ là thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Đặc biệt, hợp tác giữa hai nước đang được thúc đẩy trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.
Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn. Giao lưu nhân dân cũng sẽ ngày càng thuận lợi khi hạ tầng và kết nối hàng không giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến nông sản, thương mại và đầu tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở Australia có thể nghiên cứu phát triển trồng cà phê Việt Nam.
Khẳng định Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước cùng tăng cường hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và khu vực Thái Bình Dương.
Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Australia gốc Việt.
Theo Thống đốc Margaret Beazley, nhiều người Australia gốc Việt đã thành công trong các lĩnh vực khác nhau, giữ những vị trí và vai trò quan trọng tại bang New South Wales.
Thống đốc New South Wales nhất trí với định hướng đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Cùng với đó, hai bên cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp cũng như những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.
New South Wales là bang lâu đời nhất của Australia và có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành Liên bang Australia. Với thủ phủ Sydney, bang New South Wales là một trong những trung tâm kinh tế lớn, có vai trò dẫn dắt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Australia.
Việt Nam hiện là một trong những thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giáo dục quan trọng của New South Wales. Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác nổi bật, với nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học lớn của bang như Đại học Sydney, Đại học New South Wales (UNSW) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS).
New South Wales đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị chính thức với Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019.
Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án từ Australia có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước...
Tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng trí thức tiếp tục đóng góp ý tưởng, công nghệ và mô hình quản lý đột phá cho phát triển đất nước…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển.
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động xuất bản, tham gia sâu vào quá trình tạo lập nội dung. Dự thảo Luật cần khẳng định rõ sử dụng AI không làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quyết định xuất bản và phát hành.
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định nghiêm cấm việc dùng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán tài liệu giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung pháp luật, chính sách.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...