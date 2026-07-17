Thủ tướng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
Theo chỉ thị, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định thực hiện nhiệm vụ và giải ngân vốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải đi đôi với nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, chống lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hoàn thành trong quý 4/2026.
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư công và các cơ chế tài chính liên quan, nhất là các cơ chế về phân bổ và thanh toán, quyết toán cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (nếu cần); đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; bảo đảm vừa thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ, vừa kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch, phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Hoàn thành trong quý 4/2026.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao năm 2026; phân loại theo các nhóm nhiệm vụ: (i) đủ điều kiện triển khai, giải ngân; (ii) còn vướng mắc cần tháo gỡ; (iii) không còn khả năng thực hiện hoặc không bảo đảm tiến độ, đặc biệt là các nhiệm vụ cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung; các nhiệm vụ được giao vốn năm 2025 từ nguồn tăng thu năm 2024 và đã được chuyển nguồn sang năm 2026; đảm bảo hoàn thành đồng bộ trong năm 2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo khắc phục ngay các hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, hướng dẫn triển khai và giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp xã, phường; chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, tránh trùng lặp, lãng phí. Hoàn thành trong tháng 7/2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tiễn, chỉ đạo rà soát, đánh giá năng lực tổ chức đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số phục vụ chuyển đổi số của tuyến cơ sở để thực hiện phân cấp nhiệm vụ chuyển đổi số bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng chuyên môn cho Ủy ban nhân dân cấp xã; chủ động xem xét, quyết định cấp tỉnh tổ chức mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số phức tạp, có tính chất dùng chung nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát đánh giá nhu cầu vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, 2026 để phân bổ, sử dụng cho các lĩnh vực trọng điểm theo đúng kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ, không dàn trải, manh mún. Hoàn thành trong tháng 7/2026.
Việc phân bổ và sử dụng vốn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án có tính chiến lược, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.
Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược nhằm tạo ra hoặc làm chủ các công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg và giải quyết các bài toán lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tạo ra sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương và có khả năng tạo ra giá trị ngay; các nhiệm vụ, dự án nâng cấp, đầu tư trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược, qua đó hình thành hạ tầng nghiên cứu hiện đại kịp thời phục vụ mục tiêu nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn, các nền tảng số dùng chung và các dự án chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chính phủ đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh với lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, chuyển giao công nghệ và giao dịch điện tử...
Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia với mức tối đa 60 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế cho giai đoạn phát triển mới...
Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy thị trường đào tạo AI bùng nổ tại Ấn Độ. Ngày càng nhiều người lao động sẵn sàng chi hàng nghìn USD để học AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, song sự phát triển nhanh của thị trường cũng đặt ra những câu hỏi về chất lượng và giá trị thực tế của các khóa học…
Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ dành 12.705 tỷ đồng, tương đương 4,16% tổng chi ngân sách, để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành động lực chính cho sự phát triển kinh tế bền vững…
Tập đoàn FPT cũng được Bộ Công An trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, góp phần phát triển ngành công nghiệp dữ liệu tại Việt Nam...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...