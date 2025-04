Thuế quan gay gắt, công ty chứng khoán điểm danh 4 ngành được lợi lớn nhờ thúc đẩy tăng trưởng nội địa

Chiều ngày 9/4 sáng sớm ngày 10/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tạm hoãn thời gian áp dụng mức thuế quan mới với gần 60 đối tác thương mại trong vòng 90 ngày, nhằm thêm thời gian để các bên đàm phán, đồng thời nâng mức thuế áp dụng với Trung Quốc lên 125%. Thuế suất nhập khẩu và thuế chống bán phá giá đối các mặt hàng nhôm, thép và ô tô được giữ nguyên hiện trạng.

Chứng khoán BSC cho rằng động thái hoãn thời điểm mức thuế mới chỉ đủ để các bên thích nghi với sự chuyển biến của chiến tranh thương mại. Đồng thời giữ nguyên quan điểm các nhóm ngành xuất khẩu dệt may, thủy sản, đồ gỗ, cao su, giấy, dây cáp điện,… và các nhóm ngành Bất động sản Khu công nghiệp, logistics vẫn chịu tác động về dài hạn do giảm lượng đơn hàng cũng như biên lợi nhuận giảm sút.

Do đó, đây là thời điểm để tái cơ cấu danh mục sang các nhóm ngành ít chịu tác động trực tiếp từ thương chiến, đồng thời được hưởng lợi khi các động lực tăng trưởng trong nước có cơ hội vươn lên.

Ngành Bất động sản dân cư, BSC cho rằng ngành Bất động sản dân cư sẽ phục hồi trên nền thấp của cùng kỳ năm ngoái, được hưởng lợi nhờ môi trường lãi suất suất thấp, nhiều dự án được tháo gỡ về mặt pháp lý, giá đất nền có sự dịch chuyển trong làn sóng sáp nhập tỉnh thành.

Ước tính lợi nhuận ngành Bất động sản sẽ phục hồi mạnh trong Q1/25 chủ yếu nhờ Vinhomes. Trong cả năm 2025, lợi nhuận trung bình các doanh nghiệp Bất động sản dự kiến ước tăng 6%, đặc biệt là các doanh nghiệp Bất động sản phía Nam nhờ nguồn cung bất động sản chung cư tăng lên khoảng 78% lợi nhuận còn được hỗ trợ bởi việc bàn giao phần còn lại của các dự án Bất động sản trong năm trước (các dự án cao tầng của NLG, KDH hay liền thổ của DXG).

Ngành Ngân hàng, là ngành được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách tiền tệ nới lỏng cũng như sự phục hồi của thị trường bất động sản dân cư. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 16%, các ngân hàng quốc doanh đặt kế hoạch 15-16%, ngoài ra có các ngân hàng TMCP đặt mục tiêu trên 20% (HDB (+32%), VPB (+25%), VIB (+22%), ...).

Tính đến 25/03/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cải thiện đáng kể, đạt +2,5% so với +0,26% cùng kỳ và lợi nhuận Q1/2025 dự kiến tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Với nền lãi suất cho vay thấp (-0,4% so với cuối năm 2024), cùng với động lực tăng trưởng tín dụng từ sản xuất - bất động sản - đầu tư công, ngành ngân hàng dự kiến tăng trưởng tốt, thậm chí càng được đẩy mạnh trong bối cảnh thuế quan gay gắt.

Ngành Xây dựng được hưởng lợi từ các quyết sách thúc đẩy giải ngân đầu tư công và sự phục hồi của thị trường Bất động sản dân cư. Đối với mảng, xây dựng hạ tầng: Giải ngân đầu tư công 2025 dự kiến tăng 14%, thúc đẩy doanh thu xây lắp. Nhiều dự án cao tốc (Hữu Nghị – Chi Lăng, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận mở rộng) giúp tăng backlog.

BSC ưu tiên doanh nghiệp có kinh nghiệm, backlog lớn, đặc biệt tại miền Bắc & Trung (đúng tiến độ hơn miền Nam). Đối với các doanh nghiệp BOT, hạ tầng kết nối giúp tăng lưu lượng xe khoảng 15% - 20%, bên cạnh đó, luật PPP mở ra cơ hội đấu thầu và hỗ trợ BOT hiện hữu.

Đối với mảng xây dựng dân dụng, Backlog toàn ngành có triển vọng tăng trưởng khoảng 10% nhờ nguồn cung Bất động sản phục hồi. Bên cạnh đó, trích lập dự phòng dự kiến giảm trong bối cảnh cơ cấu tài chính của các chủ đầu tư lành mạnh hơn do áp lực lãi vay giảm svck. VDSC lựa chọn doanh nghiệp đầu ngành, có backlog tăng trưởng nhờ hưởng lợi nhờ xu hướng phục hồi của ngành. Cổ phiếu tiêu điểm: VCG, HHV, KSB, PLC, CTD.

Với ngành Điện, trong bối cảnh Chính phủ giữ quyết tâm tăng trưởng GDP 8%, ngành điện sẽ vẫn được hưởng lợi trong ngắn hạn. Hơn nữa, áp lực huy động vẫn hiện hữu ở các quý cao điểm (Q2-Q3) khi tăng trưởng nguồn điện hiện đang thấp hơn tăng trưởng phụ tải. Ở mảng thủy điện, huy động dự kiến cải thiện trong 6T25 nhờ thời tiết thuận lợi và nền thấp 2024 (REE, HDG có dư địa phục hồi). Điện khí tổng huy động -22% chủ yếu do thiếu khí, nhưng POW, NT2 và Cà Mau 1&2 giữ vững sản lượng.

Đối với điện than, huy động ổn định, cao điểm dự kiến vào Q2–Q3/25. Năng lượng tái tạo sản lượng ổn định do ưu tiên huy động, cơ chế DPPA và QHĐ8 điều chỉnh hỗ trợ tích cực, tuy nhiên vẫn cần rõ hơn về khung giá phát điện và hướng xử lý dự án sai phạm. Các cổ phiếu tiêu điểm: NT2, GEG, HDG, REE.