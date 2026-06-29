Thương mại Việt Nam - Singapore 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng bứt phá

Dù triển vọng kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều yếu tố thận trọng, hoạt động trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng...

Xuất khẩu máy móc và thiết bị điện sang Singapore 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng cao. Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore do Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn, bức tranh tổng quan về trao đổi thương mại song phương trong tháng 5 năm 2026 ghi nhận những chuyển dịch rất đáng chú ý. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Singapore và Việt Nam trong tháng 5 đạt gần 4,5 tỷ SGD, tăng tới 42,1% so với cùng kỳ năm 2025.

NHÓM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG CHIẾM VỊ TRÍ THỐNG TRỊ

Xét theo từng chiều thương mại, một sự đảo chiều mạnh mẽ đã diễn ra. Trong khi trị giá xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 2 tỷ SGD, ghi nhận mức giảm 11,8%, thì ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu của đảo quốc sư tử từ Việt Nam lại chứng kiến một cú hích lịch sử khi đạt gần 2,5 tỷ SGD, tăng vọt tới 184,7%.

Đối với cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong tháng 5/2026, giá trị xuất khẩu các sản phẩm sản xuất nội địa đạt 567,2 triệu SGD (tăng 11,4%). Trong khi đó, dòng hàng tạm nhập tái xuất (trung chuyển) qua Singapore sang Việt Nam đạt gần 1,5 tỷ SGD (giảm 18,4%).

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia đạt con số ấn tượng 23,3 tỷ SGD, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Singapore xuất khẩu tới Việt Nam đạt 12,3 tỷ SGD, tăng nhẹ 4,8%; còn kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 11 tỷ SGD, tăng bứt phá 142,9%.

Trong tổng thể cơ cấu xuất khẩu 5 tháng của Singapore sang Việt Nam, giá trị xuất khẩu các sản phẩm sản xuất nội địa đạt 3,7 tỷ SGD, tăng 13,5% và giá trị hàng tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 8,5 tỷ SGD, tăng trưởng nhẹ ở mức 1,5%.

Đi sâu vào chi tiết các nhóm hàng hóa, bức tranh xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2026 thể hiện rõ nét các mặt hàng chủ lực đóng vai trò xương sống cho cán cân thương mại hai nước.

Ở chiều xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam, hai nhóm hàng bao gồm: "Máy móc và thiết bị điện và bộ phận" cùng với nhóm "Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất" tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối ở vị trí thứ 1 và thứ 2. Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt 8,4 tỷ SGD, chiếm đến 68,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Singapore sang thị trường Việt Nam.

Từ chiều ngược lại, Thương vụ Việt Nam tại Singapore ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Một điểm nhấn đặc biệt quan trọng là cả 3 nhóm mặt hàng cốt lõi bao gồm: Máy móc, thiết bị điện và bộ phận; nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất, các chất chứa bi-tum, các loại sáp khoáng chất; Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận đang liên tục duy trì được mức tăng trưởng dương rất cao ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu.

Nhận định về xu hướng này, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore khẳng định: "Đà tăng trưởng xuất nhập khẩu bền vững của các nhóm hàng trên giữa Singapore và Việt Nam không đơn thuần là sự gia tăng mang tính ngắn hạn về mặt kim ngạch. Rộng hơn, nó phản ánh mức độ kết nối, gắn kết ngày càng sâu sắc và chặt chẽ giữa hai nền kinh tế trong các chuỗi cung ứng của khu vực, đặc biệt là ở các chuỗi giá trị cao như điện tử, máy móc – thiết bị, năng lượng và mảng dịch vụ logistics".

THÚC ĐẨY CƠ HỘI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Đánh giá về bức tranh tổng thể, ông Cao Xuân Thắng dẫn báo cáo từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết nền kinh tế của đảo quốc sư tử trong năm 2026 nhìn chung đang tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá tích cực. Tuy nhiên, triển vọng chung của thị trường này đang dần trở nên thận trọng hơn rất nhiều bởi những biến động phức tạp từ môi trường kinh tế bên ngoài.

Cũng theo phân tích của ông Thắng, Singapore hiện vẫn là một thị trường có sức mua rất cao, đóng vai trò là một trung tâm thương mại - tài chính đặc biệt quan trọng và là cửa ngõ chiến lược để tiến vào chuỗi cung ứng của toàn khu vực. Do đó, nhu cầu tiêu thụ được dự báo có thể tiếp tục duy trì trạng thái tích cực đối với các mặt hàng công nghệ, linh kiện, các dịch vụ hỗ trợ, sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng, logistics, thực phẩm, đồ uống cũng như các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Mặc dù vậy, đại diện Thương vụ Việt Nam cũng đưa ra lưu ý quan trọng: Các doanh nghiệp trong nước cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, bảo đảm khả năng giao hàng ổn định và đưa ra mức giá cả cạnh tranh. Điều này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh các nhà nhập khẩu cùng người tiêu dùng tại Singapore đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, trở nên thận trọng hơn trước áp lực của lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Để tiếp tục duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng thương mại ấn tượng này, ông Cao Xuân Thắng cho biết trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ liên tục bám sát, cập nhật nhanh chóng tình hình thực tế, các cơ chế cũng như chính sách mới tại địa bàn quản lý. Đồng thời sẽ tập trung tăng cường triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc kết nối giao thương. Các công tác trọng tâm sẽ bao gồm việc tổ chức trưng bày hàng hóa, quảng bá rộng rãi thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, từ đó nâng cao hơn nữa sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường cao cấp này.

Thương vụ Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng cam kết sẽ tích cực giới thiệu tiềm năng thị trường của các ngành hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam tới các đối tác chiến lược tại Singapore và toàn khu vực; hỗ trợ khâu đưa hàng hóa thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối nội địa Singapore.

Ở chiều ngược lại, Thương vụ sẽ tích cực hỗ trợ các đoàn công tác, các tập đoàn từ Singapore vào Việt Nam để tìm kiếm nguồn cung ứng hàng hóa bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ các làn sóng xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ tại Việt Nam trong giai đoạn tới.