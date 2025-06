Thủy điện Đắk R'tíh chi 186 tỷ mua thêm cổ phiếu SHP

Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tíh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã SHP-HOSE).

Theo đó, CTCP Thủy điện Đắk R'tíh (DaHC), cổ đông lớn của SHP đã hoàn tất mua thỏa thuận 5.163.177 cp SHP trong phiên 06/06.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 06/06 có giao dịch thỏa thuận đúng bằng với số cổ phiếu DaHC R'tíh đã mua. Giá trị thương vụ được ghi nhận gần 186 tỷ đồng, tương ứng 36.000 đồng/cp. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của DaHC tại SHP sẽ tăng từ 10,33% lên đương hơn 15,6 triệu cp, chiếm 15,43% vốn điều lệ.

Cũng trong phiên 6/6, Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity thông báo đã bán 5.163.177 cổ phiếu SHP, chiếm 5,10% vốn điều lệ và không còn là cổ đông của SHP.

Về nhân sự, ông Nguyễn Văn Thịnh là Tổng giám đốc, Người đại diệntheo pháp luật và là Người thành viên HĐQT của Thủy điện Đắk R'tíh. Hiện ông Thịnh đang nắm giữ 442.800 cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2025, công ty ghi nhận doanh thu tăng 17,69% đạt 67,33 tỷ đồng; tổng chi phí giảm hơn 18% còn hơn 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lãi hơn 13 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng).



Theo SHP, công ty cho biết doanh thu tăng hơn 10,22 tỷ so sản lượng phát điện tăng hơn 11% so với cùng kỳ; chi phí giảm hơn 12 tỷ đồng di chi phí lãi vay giảm do góc vay giảm qua các năm và chi phí khấu hao của các thiết bị máy móc MN Đam'Bri hết thời gian khấu hao.