Nâng cao cảnh giác khi biểu hiện và nguồn lây Adenovirus rất đa dạng

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025...

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Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7/2026 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc Adenovirus, cho thấy số ca có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây. Gần nhất, bệnh viện ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo lẫn nhau.

Một bệnh nhi 8 tuổi (phường Chương Mỹ, Hà Nội) đã nhập viện sau 3 ngày sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Trước đó, anh trai của bé cũng mắc Adenovirus với biểu hiện sốt cao nhưng đáp ứng điều trị tốt và nhanh chóng khỏi bệnh. Ngoài sốt cao, trẻ còn bị viêm kết mạc, mắt sưng đỏ và được chẩn đoán mắc Adenovirus khi nhập viện.

Tương tự, chị Phạm Thủy (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết cả hai con đều mắc Adenovirus chỉ trong thời gian ngắn. Bé trai lớn khởi phát bệnh sau khi đi bơi, sốt cao và đau mắt. Do chưa biết đến Adenovirus, gia đình chủ quan nên khi nhập viện, trẻ đã bị viêm kết mạc, viêm loét giác mạc và phải bóc giả mạc. "Con đi bơi về thì tối sốt, sáng hôm sau đau mắt. Đến khi bé thứ hai mắc bệnh, chúng tôi chủ động hơn, đưa con đi khám sớm và chăm sóc, nhỏ mắt ngay từ đầu theo hướng dẫn của bác sĩ", chị Thủy cho biết.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Trong khi đó, sau một tuần chăm sóc hai con nhỏ mắc Adenovirus, một nam bệnh nhân 39 tuổi, sốt cao tới 41 độ C, đau họng dữ dội, viêm kết mạc, viêm amidan mủ và viêm phế quản do bội nhiễm, phải nhập viện điều trị. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền. Khoảng một tuần trước khi phát bệnh, hai con nhỏ của anh lần lượt sốt, ho, đau nhức mắt. Các con đều được chẩn đoán nhiễm Adenovirus và có thể điều trị ngoại trú tại nhà.

Anh tiếp xúc gần với con trong suốt thời gian chăm sóc. Khi xuất hiện sốt cao kèm ớn lạnh, anh nghĩ cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, các cơn sốt ngày càng dày hơn khoảng 4 cơn mỗi ngày, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường. Những ngày tiếp theo, tình trạng diễn tiến nặng hơn với cơn sốt rét liên tục, đau nhức mắt, đỏ mắt, nhiều dử mắt, đau mỏi toàn thân, ho nhiều, mệt lả và ăn uống kém.

Nghi ngờ bản thân mắc cùng bệnh với các con, anh tự test nhanh Adenovirus tại nhà cho kết quả dương tính. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, người bệnh tỉnh nhưng rất mệt, sốt cao và rét run từng cơn, mạch nhanh 120 lần mỗi phút. Các xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng lên 14 G/L, mức bình thường dưới 10 G/L. Chỉ số viêm CRP tăng 14,6 mg/dL, gấp nhiều lần giới hạn bình thường là dưới 0,5 mg/dL, cho thấy cơ thể đang có phản ứng viêm mạnh.

Do chưa biết đến Adenovirus, gia đình chủ quan tự điều trị tại nhà như cảm cúm thông thường. Ảnh: Health

BSNT. Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp, cho biết Adenovirus thường được biết đến là tác nhân gây bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ và dễ tạo thành các ổ dịch lẻ tẻ, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Tuy nhiên, người trưởng thành cũng có thể mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với nguồn lây, nhất là khi chăm sóc trẻ nhiễm virus.

Phần lớn người lớn khỏe mạnh khi nhiễm Adenovirus chỉ có biểu hiện giống cảm lạnh hoặc cúm thông thường, nhưng cũng có một số trường hợp vẫn có thể diễn tiến nặng ngay cả khi bệnh nhân còn trẻ tuổi và tiền sử không có bệnh nền.

Theo các bác sĩ, Adenovirus chia làm 7 nhóm từ A - G trong đó có hơn 50 tuýp gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Các tổn thương thường gặp nhất do mắc Adenovirus là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), các bệnh lý ở đường tiêu hóa (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…), viêm bàng quang, viêm não màng não…

Adenovirus có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng vì lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 - 12 ngày.

Nhiều khu vui chơi, vật dụng yêu thích của trẻ có thể là nguồn phát tán virus, vi khuẩn nếu không làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn. Ảnh: Happi Loft

Theo TS.BS. Trần Đức Hậu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ngoài bể bơi, các khu vui chơi cũng dễ trở thành “bể chứa vi khuẩn” và phát tán nếu không làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn. Cùng với đó là các địa điểm như nhà bóng trẻ em, nhà vệ sinh công cộng, rạp chiếu phim… cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan Adenovirus.

Đặc biệt, các photo booth (khu chụp ảnh) thường có trang phục, mũ nón, băng đô lưu lại mồ hôi, dịch tiết hô hấp mang mầm bệnh nếu không được làm sạch đúng cách, trong khi trẻ thường ôm sát mặt, mũi, đưa lên miệng hoặc chuyền tay nhau, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan.

Biểu hiện của trẻ nhiễm Adenovirus khá đa dạng. Triệu chứng thường gặp nhất là sốt cao, ho, đau họng, khò khè, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), kèm theo hoặc không kèm tiêu chảy, nôn, đau bụng. Đáng lưu ý, nhiều trẻ, nhất là trẻ lớn, có tình trạng sốt cao liên tục và đáp ứng kém với các thuốc hạ sốt thông thường. Một số trẻ có thể diễn biến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, đòi hỏi phải nhập viện điều trị tích cực.

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên

Theo ThS.BS Lê Thị Văn, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nếu trong gia đình có người mắc bệnh, nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên khác rất cao nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Bác sĩ khuyến cáo khi chăm sóc người mắc Adenovirus cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế dùng chung khăn mặt, cốc uống nước, bát đũa và các vật dụng cá nhân. Nhà ở cần được vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, đồng thời đảm bảo thông thoáng.

Đặc biệt, không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài trên 39 độ C, sốt liên tục nhiều ngày không đáp ứng thuốc hạ sốt, đau họng dữ dội, khó nuốt, ho nhiều đờm đặc, khó thở, đau ngực hoặc mệt lả. Đây có thể là dấu hiệu bệnh đã xuất hiện biến chứng hoặc bội nhiễm, cần đến cơ sở y tế để được khám, làm xét nghiệm và điều trị kịp thời.