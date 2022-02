Tiền nhào vào bắt đáy VIC, chỉ số tăng đảo ngược

Thị trường chiều nay đi từ lo sợ sang phấn khích khi cổ phiếu “quả tạ” VIC cuối cùng cũng hồi lên chút ít. Từ mức giảm 4,67%, VIC hồi lại khoảng 2,82% so với đáy cũng đủ kéo bật VN-Index vượt tham chiếu lúc đóng cửa.

Ảnh hưởng của VIC chiều nay rất nặng. Nhịp giảm sốc nhất của VIC diễn ra trong 2/3 thời gian đầu phiên trước khi cầu bắt đáy đảo chiều được giá. “Cặp bài trùng” VIC, VHM tạo rất nhiều cảm xúc.

VIC rơi sâu nhất chiều nay tới 81.700 đồng lúc 2h20, tức là thấp hơn cả mức thấp nhất phiên ngày 29/1/2021 và cũng là đáy 15 tháng. Cầu mạnh sau đó lên dứt khoát và kéo vọt tới 83.400 đồng trong giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. ATC cầu tiếp tục kéo lên 84.000 đồng, mức giảm co lại còn -1,98% so với tham chiếu.

Thanh khoản của VIC buổi chiều khá lớn, đạt gần 472,5 tỷ đồng, nâng tổng giao dịch hôm nay lên trên 925,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức trung bình 20 phiên. Liên tiếp các phiên thanh khoản tăng cao nhưng hôm nay là phiên duy nhất VIC đảo chiều hồi giá với biên độ rộng hơn cả. Điều đó cho thấy có không ít nhà đầu tư đang canh giá VIC ở vùng đáy 15 tháng.

Khối ngoại tiếp tục xả hơn 3,5 triệu VIC trong buổi chiều, nâng tổng lượng bán lên 6,15 triệu cổ trong phiên. Lượng xả này chiếm khoảng 55% tổng giao dịch. Mức bán ròng lên tới 453,3 tỷ đồng. Lượng mua của khối này chỉ chiếm gần 6,5% tổng giao dịch. Như vậy nhà đầu tư trong nước đang xuống tiền “chiến” khối ngoại.

VHM cũng biến động rất xấu cùng với VIC, nhưng tạo hai đáy gần cuối phiên, giảm tối đa 2,33% so với tham chiếu. Đóng cửa VHM1 được kéo hồi nhẹ, còn giảm 1,72%. Nếu tính riêng diễn biến phiên chiều thì VHM lại là cổ phiếu kém nhất khi giảm thêm 0,87% so với phiên sáng.

Sự hợp lực của hai siêu trụ này khi giảm đồng thời đã “vít” VN-Index xuống tận 1.495,7 điểm, đánh thủng ngưỡng tâm lý 1500 điểm. Tuy nhiên cũng chính hai cổ phiếu này đã “sửa sai” sau đó, đặc biệt là VIC được kéo mạnh ATC, giúp VN-Index không những hồi qua mốc 1.500 điểm mà còn đóng cửa tăng 1,41 điểm so với tham chiếu, lên 1.506,79 điểm.

Các cổ phiếu hôm nay thực ra giảm giá không nhiều, các chỉ số bị ép mạnh chủ đạo do trụ VIC, VHM.

Điểm khá thú vị là trong phiên chiều các chỉ số cắm đầu lao dốc rất dữ, nhưng cổ phiếu không giảm quá nhiều. So với giá cuối phiên sáng, nhóm blue-chips VN30 chỉ có 7 mã tụt giá, nhưng tới 17 mã có cải thiện. VN30 đóng cửa giảm 0,22% chủ yếu do tác động của VIC, VHM, VJC và VPB. Thêm SSI, cả rổ này chỉ có 5 mã giảm trên 1% so với tham chiếu.

Độ rộng chung của VN-Index lúc cuối phiên cũng không quá tệ, với 209 mã tăng/226 mã giảm. Tổng thể giao dịch ở cổ phiếu không biến động quá nhiều. Cụ thể, HoSE có 130 mã đóng cửa tăng trên 1% nhưng chỉ 73 mã giảm trên 1%. Mức độ tổn thương lớn cũng rất ít: 28 mã giảm trên 2% nhưng cũng có 80 mã tăng trên 2%.

Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay chỉ đạt 8.921 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, khiến tổng giá trị khớp cả ngày giảm 15% so với hôm qua. Tuy vậy nhóm VN30 chỉ giảm khoảng 8% và giao dịch đạt 9.976 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 50% tổng khớp sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh VIC dẫn tới tổng vị thế giao dịch ở HoSE tới -739,7 tỷ đồng. Ngoài VIC, có thêm HPG bị bán ròng 145,9 tỷ, NVL -85 tỷ, KBC -66,5 tỷ, DXG -62 tỷ. Mức rút vốn tập trung vào blue-chips VN30 với -726,2 tỷ đồng.