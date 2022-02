Tiền vào mạnh, cổ phiếu ngân hàng “đổi màu” thành công

Blue-chips đã khá hơn trong phiên chiều giúp VN30-Index vượt tham chiếu ngay những phút đầu tiên. Cổ phiếu ngân hàng nhúc nhắc phục hồi, thu hút dòng tiền tốt hơn hẳn phiên cuối tuần trước. Sàn HoSE ghi nhận mức khớp lệnh tăng phiên thứ 5 liên tục.

Mặc dù VN-Index vẫn phụ thuộc chủ đạo vào sự dẫn dắt của VIC, nhưng cổ phiếu ngân hàng mới là nhóm tạo thay đổi trong buổi chiều. Nhóm này hồi lại khá rõ nét dù thiếu đi những cổ phiếu lớn nhất.

Cuối phiên sáng, nhóm ngân hàng trên cả 3 sàn chỉ có 3/27 mã tăng giá, trong khi 22 mã giảm. Đến cuối phiên, nhóm này đã ghi nhận 13 mã tăng giá, chỉ còn 10 mã giảm. Duy nhất KLB và EIB sụt giảm trên 1%.

Với mức giảm giá phiên sáng khá mạnh, việc các cổ phiếu ngân hàng quay đầu tăng thành công đồng nghĩa với biên độ phục hồi khá lớn. BID tăng thêm 1,11% so với giá thời điểm cuối phiên sáng và chốt trên tham chiếu 1,23%. ACB tăng thêm tới 1,78% so với phiên sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 1,62%. HDB, MBB cũng phục hồi trên 1% và đảo chiều thành công.

Thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên HoSE cũng ghi nhận tăng 5,2% so với phiên cuối tuần trước, đạt 4.241 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên. Nhóm ngân hàng hôm nay đóng góp 19,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Nhóm 10 blue-chips ngân hàng thuộc rổ Vn30 thậm chí tăng thanh khoản gần 22% và đóng góp 48,1% giá trị rổ.

Dòng tiền mạnh trở lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và giá phục hồi là một tín hiệu tích cực vì đa số cổ phiếu ngân hàng đang ở trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi bị chốt lời mạnh hồi đầu tháng. Thanh khoản sụt giảm mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng trong nhịp điều chỉnh cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản chung suy yếu. Do vậy khi dòng tiền quay về bắt đáy cổ phiếu nhóm này, đó chính là cơ hội để thanh khoản chung quay trở lại mức bình thường.

Giao dịch mạnh hơn trong buổi chiều đã giúp đẩy giao dịch cả ngày trên hai sàn niêm yết tăng 5,4%, lên mức gần 24.705 tỷ đồng. Trong Top 10 giao dịch, STB dẫn đầu với 699 tỷ đồng, MBB thứ 3 với 608,5 tỷ đồng. Còn lại TCB, CTG cũng đều trên 400 tỷ đồng.

VN-Index trồi sụt nhưng vẫn tiến lên chinh phục đỉnh cao lịch sử.

Nhờ cổ phiếu ngân hàng mạnh trở lại, VN30-Index phục hồi qua tham chiếu ngay đầu phiên chiều. Độ rộng cuối ngày đã đảo chiều so với phiên sáng, ghi nhận 15 mã tăng/11 mã giảm. Dù không phải cổ phiếu nào cũng phục hồi được vượt mức tham chiếu, nhưng đà đi lên chiếm ưu thế rõ rệt. Thống kê so với giá cuối phiên sáng, rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng cao hơn, chỉ 8 mã tụt giá. Ngân hàng dĩ nhiên toàn bộ đều thuộc số tăng, ngoài ra còn có những mã khá mạnh như VRE, GVR, PDR, VIC... Độ rộng chung của HoSE thậm chí còn mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng khi có tới 286 mã tăng/150 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có mức biến động không rõ nét trong buổi chiều nếu nhìn qua chỉ số đại diện. Midcap chỉ tăng 0,82% và Smallcap tăng 1,91%. Tuy nhiên số mã kịch trần sàn HoSE đã lên 20 cổ phiếu, trong đó 17 mã mất thanh khoản chiều mua. CII giao dịch tới 471,9 tỷ đồng, LDG khớp 291,3 tỷ, NBB khớp 175,7 tỷ đồng là các cổ phiếu tăng kịch biên độ rất đáng chú ý.

Mặc dù tổng thể mặt bằng cổ phiếu chiều nay tốt hơn phiên sáng, nhưng tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn ngăn cản khả năng đi lên mạnh hơn ở chỉ số. MSN sụt giảm mạnh 1,84% đã vượt qua GAS để trở thành cổ phiếu hãm đà VN-Index nhiều nhất. Riêng chiều nay MSN giảm khoảng 0,68%. GAS tuy đóng cửa vẫn giảm 1,03% so với tham chiếu nhưng chiều nay đã trụ giá thành công. HPG cũng là cổ phiếu khá đuối khi tụt giảm thêm 0,64% trong buổi chiều và giảm chung cuộc 0,85%. Hai cổ phiếu hàng không vừa bay cao phiên trước thì hôm nay đã trở về mặt đất: VJC giảm 2,01%, HVN giảm 1,83%, đều thuộc nhóm khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất.

VN-Index chỉ đi thêm được 6 điểm hôm nay nhưng tiếp tục tiến lên sát đỉnh cao lịch sử quanh 1.529 điểm hồi đầu năm. Cổ phiếu ngân hàng có tín hiệu được bắt đáy dừng giảm, VIC có tiềm năng phục hồi là những động lực có thể hỗ trợ chỉ số những phiên tới.