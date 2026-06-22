Tiếp cận vốn ngân hàng: Vì sao doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó?

Không chỉ bài toán về vốn và khả năng tiếp cận vốn, yêu cầu thích ứng nhanh với chính sách cũng được đặt ra tại Hội nghị dành cho SME - nơi các cơ quan Nhà nước, tổ chức tài chính, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, định hướng và thảo luận giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay…

Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh” được ACB phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

Làm thế nào để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn ngân hàng, sử dụng vốn vay một cách hiệu quả, cũng như thích ứng nhanh với các chính sách mới… là những vấn đề sẽ được các chuyên gia và cơ quan liên quan giải đáp tại hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường - Doanh nghiệp cất cánh” do ACB phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/6.

“ĐỐI THOẠI SME 2026”: TÌM LỜI GIẢI ĐỂ DOANH NGHIỆP “CẤT CÁNH”

Trong bối cảnh chính sách kinh tế - tài chính liên tục điều chỉnh và ngày càng tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước một giai đoạn chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Những thay đổi về thuế, tín dụng, tiêu chuẩn chuỗi cung ứng hay yêu cầu chuyển đổi số không chỉ mở ra cơ hội, mà đồng thời thiết lập lại yêu cầu về cách doanh nghiệp vận hành, quản trị và sử dụng nguồn lực.

Trước những chuyển động đó, hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường - Doanh nghiệp cất cánh”, được xây dựng như một diễn đàn đối thoại đa chiều giữa chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp.

Hội nghị tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm liên quan đến các chính sách kinh tế vĩ mô đang tác động đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; chính sách thuế, hải quan; cơ chế cấp vốn, tín dụng và các chính sách ngân hàng dành cho doanh nghiệp; là dịp để các cơ quan Nhà nước, các tổ chức tài chính, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, có định hướng và thảo luận giải pháp phù hợp với từng ngành nghề trong bối cảnh hiện nay.

LỜI GIẢI THỰC TẾ CHO BÀI TOÁN VỐN VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ

Ở góc độ tiếp cận nguồn lực, bài toán vốn và năng lực quản trị đang nổi lên như một trong những rào cản lớn đối với SME hiện nay.

Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, cho biết: “SME chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng dư nợ của cả nhóm chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn hệ thống. Đặt cạnh con số 77% ở doanh nghiệp lớn, chênh lệch ấy cho thấy phần lớn doanh nghiệp nhỏ đang đứng ngoài dòng vốn ngân hàng. Hệ quả là khả năng duy trì hoạt động và mở rộng quy mô của họ bị giới hạn ngay từ đầu”.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Tấn Long, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ thiếu vốn, mà còn ở chất lượng thông tin tài chính và năng lực quản trị của SME. Phần lớn doanh nghiệp vẫn quản lý dòng tiền theo kinh nghiệm, báo cáo tài chính thiếu minh bạch, chưa được kiểm toán, và chưa tách bạch rõ giữa tài chính doanh nghiệp với cá nhân. Điều này khiến ngân hàng khó đánh giá chính xác sức khỏe tài chính và mức độ rủi ro, vì vậy, không có cơ sở để cho vay.

Chưa kể, điểm nghẽn không chỉ nằm ở trước khi vay, mà còn kéo dài cả trong quá trình vận hành. Ngay cả khi được cấp tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn vẫn phụ thuộc vào khả năng quản trị dòng tiền. “Một doanh nghiệp được cấp tín dụng nhưng quản trị dòng tiền kém thì rủi ro vẫn còn nguyên cho cả họ lẫn ngân hàng”, ông Ngô Tấn Long cho biết.

Những vấn đề này cũng chính là nội dung sẽ được phân tích và tìm lời giải tại Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường - Doanh nghiệp cất cánh”, nhằm giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận được vốn mà còn sử dụng hiệu quả trong thực tế.

THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHÍNH SÁCH MỚI: YÊU CẦU CẤP THIẾT

Bên cạnh bài toán nội tại, SME cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ việc thích ứng với các thay đổi của chính sách và môi trường kinh doanh. Các quy định về thuế, hải quan hay yêu cầu chuyển đổi số không chỉ tạo ra cơ hội, mà còn đặt ra những chuẩn vận hành mới mà doanh nghiệp phải đáp ứng. Việc cập nhật và áp dụng đúng chính sách ngày càng gắn trực tiếp với chi phí, dòng tiền và khả năng cạnh tranh.

Tại hội nghị, các chuyên gia và cơ quan liên quan sẽ tập trung làm rõ những thay đổi quan trọng trong chính sách, đồng thời đưa ra các hướng tiếp cận và khuyến nghị cụ thể, giúp SME chủ động điều chỉnh hoạt động, giảm độ trễ trong vận hành và tận dụng hiệu quả các cơ hội đang mở ra.

Chính sách đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng thách thức nằm ở khả năng tiếp cận, thích ứng, triển khai và biến nguồn lực thành tăng trưởng thực chất. Từ bài toán đó, hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh” được kỳ vọng mang đến những lời giải sát với thực tế doanh nghiệp.

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